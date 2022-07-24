هِيْئة الترفِيْه السعودية و”كفالة” يطلقان مبادرة دعم للمنشآت

أطلقت الهِيْئة العامة للترفِيْه السعودي، بالتعاون مع مبادرة دعم المنشآت الترفِيْهِيْة، مبادرة لدعم وتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهِيْة الصغر العاملة فِيْ قطاع الترفِيْه فِيْ جميع مناطق المملكة.

بلغت قيمة التمويل المقدم من برنامج كفالة ضمن المبادرة 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة و 5 مليون ريال للمؤسسات الصغيرة و 2.5 مليون ريال للمشروعات متناهِيْة الصغر بنسبة تغطية 90٪ حسب الحجم. من المؤسسات المتقدمة بطلبات التمويل. من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة وحسب متطلبات البرنامج.

تساهم المبادرة فِيْ تعزيز منظومة قطاع الترفِيْه وتحقيق الاستدامة من خلال توفِيْر الضمانات اللازمة للممولين، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة فِيْ مجالات الترفِيْه، والخدمات المتعلقة بسلاسل التوريد لقطاع الترفِيْه وبنيته التحتية فِيْ المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من مبادرة “دعم وتحفِيْز الاستثمار فِيْ قطاع الترفِيْه” بالتنسيق بين وزارة المالية والهِيْئة العامة للترفِيْه ومركز جودة الحياة لدعم وتطوير قطاع الترفِيْه. فِيْ المملكة بما يتماشى مع تطلعات ومتطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.