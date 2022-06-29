هِيْئة السوق السعودية تقر طرح 30% من “الحفر العربية” للاكتتاب العام

أعلنت هِيْئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارة الهِيْئة لشركة الحفر العربية على تسجيل أسهمها وطرح 26.7 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30٪ من إجمالي أسهم الشركة.

51٪ مملوكة لشركة الطاقة السعودية، و 49٪ لشركة شلمبرجير، وقد عينت بنوكًا للاكتتاب العام الأولي المخطط له فِيْ السوق السعودية، بما فِيْ ذلك الوحدة السعودية لـ HSBC Holdings والأهلي كابيتال، وفقًا لمصادر بلومبرج.

وتقدر قيمة شركة الحفر العربية بنحو 1.4 مليار دولار، بحسب المصادر.

كَمْا تدرس الشركة الاندماج مع شركة ADES للخدمات النفطية، التي أصبحت شركة خاصة العام الماضي فِيْ صفقة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 516 مليون دولار.