“هِيْئة المنافسة” هُوامش أرباح موزعي السيارات فِيْ السعودية مرتفعة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها هِيْئة المنافسة فِيْ المملكة العربية السعودية أن هناك 6 مؤشرات للممارسات الاحتكارية وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات.

ذكر تقرير سلطة المنافسة أن اتفاقيات التوزيع الحصرية بين مصنعي المعدات الأصلية ومشتريات الموزعين المحليين ساهمت فِيْ خلق حواجز أمام دخول لاعبين جدد بسبب إساءة استخدام المركز المهِيْمن أو منع المنافسة من الوصول إلَّى السوق.

وأضافت الهِيْئة أن الموزعين يمتلكون عدة علامات تجارية منافسة، مما يخلق إمكانية زيادة القوة السوقية فِيْ أسعار التجزئة أو أسعار بيع أسطول السيارات، لتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع، نقلاً عَنّْ صحيفة عكاظ.

وأوضحت أن السبب الثالث هُو التلاعب بعطاءات الأسطول، والذي قد يكون له تأثير سلبي على ظروف المنافسة، لأن معظم مبيعات الأسطول تفتقر إلَّى الشفافِيْة عَنّْد الاتفاق على عدد كبير من المبيعات قبل الإطلاق الرسمي لعمليات المناقصات.

أقرت الهِيْئة بوجود مؤشرات على أن المركز المهِيْمن قد يتم إساءة استخدامه من قبل مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين من خلال إلغاء ضمان السيارات عَنّْد إصلاحها فِيْ ورش إصلاح مستقلة، حيث تحقق خدمات ما بعد البيع هُوامش ربح أعلى من مبيعات السيارات، مما يجعل مصنعي المعدات الأصلية أو يعتبر الموزعون حافزًا لربط خدمات الصيانة للعملاء بمراكزهم المعتمدة فقط خلال فترة الضمان.

وبخصوص السبب الخامس، أشار التقرير إلَّى أنه يتمثل فِيْ حصر توريد قطع الغيار على المنافسين من الموزعين المعتمدين لمصنعي المعدات الأصلية، أو توريدهم بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلَّى حجب المعلومات الخاصة بالإصلاح، وهُو ما يمثل إساءة استخدام. المركز المهِيْمن والتأثير على ظروف المنافسة فِيْ السوق.

أظهر التقرير وجود بعض اللوائح التي تخلق حواجز أمام المنافسة فِيْ السوق، مثل احتواء الإجراءات التي تضيف قيودًا معينة على توريد قطع غيار السيارات التي تحمل علامة الشركة المصنعة، بحيث لا يجوز للموردين الاستيراد إلا من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو موزعيهم فقط.، مما يقلل من عدد الموردين المحتملين أيضًا، لا يجوز للموردين الجمع بين نشاط توريد قطع الغيار الأصلية مع توريد قطع الغيار البديلة.