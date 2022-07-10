هِيْئة النقل السعودية 89% نسبة امتثال الشركات المرخصة لتقديم الخدمات خلال موسم الحج

وأكدت أن نسبة التزام الشركات المرخصة فِيْ أنشطة النقل باللوائح والاشتراطات الفنية بلغت 89٪ خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، مشيرة إلَّى أن ذلك يشمل الخدمات المقدمة فِيْ أنشطة النقل البري مثل الأجرة العامة والنقل والحافلات و نشاط نقل البضائع.

وأوضحت الهِيْئة أن إجمالي عمليات التفتيش على جميع وسائل النقل خلال موسم الحج بلغ حتى الآن أكثر من 100 ألف عملية تفتيش، فِيْما سجلت المخالفات المرصودة 12.212 مخالفة.

وأضافت أن المخالفات تنوعت بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم الاهتمام بالحالة الفنية ونظافة الحافلة، أو عدم توفر وسائل الأمان، أو عدم إفشاء بيانات الرحلة والركاب. وكذلك عدم وجود بطاقة أمتعة على حقائب وأمتعة الركاب.

وتعمل الهِيْئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف الجانب الرقابي لأنشطة وخدمات النقل المقدمة للحجاج، والتأكد من التزامهم بكافة الأنظمة والمتطلبات الفنية، وتحقيق معايير الأمن والسلامة، فِيْ بطريقة تضمن التنقل السلس والمنظم لزوار المملكة وحجاجها.