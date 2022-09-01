هِيْئة قناة السويس لـ”العرب اليوم الإخبارية” حركة الملاحة آمنة

أكدت مصادر فِيْ هِيْئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن الحركة الملاحية بالقناة تسير بأمان.

وقالت المصادر لـ “العرب اليوم نيوز” إنه لا داعي للقلق، مضيفة “لا شيء يؤثر على تنقلات القناة”.

وأضافت “لا يمكن مقارنة موقف Aventi 5 بحادث Evergreen”.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم هِيْئة قناة السويس، أن تعويم السفِيْنة العالقة تم فِيْ أقل من 5 ساعات، فِيْما عادت الحركة الملاحية إلَّى طبيعتها.

كانت مواقع ملاحية دولية كشفت عَنّْ تكدس عدد من السفن فِيْ البحر المتوسط ​​أمام قناة السويس.

وتعيد هذه الحادثة إلَّى الأذهان أزمة السفِيْنة العملاقة “إيفر جيفِيْن” التي عطلت حركة الملاحة البحرية فِيْ قناة السويس فِيْ الاتجاهِيْن لمدة 6 أيام، ابتداء من 23 مارس 2022، عَنّْدما كان طولها 400 مترًا و 59 مترًا. جنحت سفِيْنة كبيرة حمولتها الإجمالية 224 ألف طن خلال عاصفة رملية توقفت على عرض القناة.

وكانت “إيفرجيفن”، إحدى أكبر سفن الحاويات فِيْ العالم، فِيْ رحلة من الصين إلَّى روتردام فِيْ هُولندا.

وطالبت هِيْئة قناة السويس حينها بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من القاطرات والكراكات والقاذفات البحرية والرافعات والحفارات والرافعات وغيرها، بالإضافة إلَّى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقاً لأحكام القانون البحري وبما يتوافق مع قيمة السفِيْنة وقيمة البضائع المنقولة على متنها.

كَمْا تضمنت مطالب قناة السويس تعويضات عَنّْ خسائر تمثلت فِيْ غرق إحدى السفن أثناء أعمال الإنقاذ، مما أدى إلَّى مقتل أحد المشاركين فِيْ عملية الإنقاذ وإلحاق أضرار مادية ومعَنّْوية أخرى بسمعة السويس. القناة بسبب توقف الملاحة وحملة التشكيك فِيْ قدرتها على حل الأزمة وميل بعض العملاء إلَّى اتباع طرق بديلة أثناء الأزمة.