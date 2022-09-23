هِيْا الشعيبي تبكي أثناء استقبالها فِيْ إحدى الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

بكت الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي أثناء استقبالها لها فِيْ أحد احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للسعودية، بعد أيام من سفرها إلَّى المملكة لأول مرة منذ انتهاء أزمتها.

تم تسجيل مقطع فِيْديو الشعيبي فِيْ إحدى الاحتفالات، حيث رحب بها الحاضرون، لكنها لم تستطع كبح دموعها لأنها أخذت فِيْ الأجواء.

وتصدر الفِيْديو أحاديث عامة على مواقع إعلامية، فِيْما تفاوتت الردود بين ترحيبي ورفض الحضور، بعد اتهامها بإهانة المملكة فِيْ وقت سابق، فِيْما صرحت الفنانة بأنها استُهدفت بالظلم وأن تلك كانت موجودة. الذين كانوا سبب إبعادها عَنّْ جمهُورها السعودي.

وكانت الفنانة الكويتية قد نشرت قبل أيام مقطع فِيْديو لحظة دخولها إلَّى السعودية قالت فِيْه “يا أهل السعودية يا أهلي وأهلي وشعبي وإخوتي جاءوا إليكَمْ والله. يكفِيْ لما ظلمني وكان سبب ترحيلي.

واعتذرت الشعيبي عَنّْ أخطائها وقالت إن الناس أوقفوها فِيْ الشارع لالتقاط الصور معها منذ دخولها الحدود.

كَمْا زعمت الفنانة الكويتية فِيْ مقطع فِيْديو آخر أنها تلقت كلمات مسيئة من إحدى الشخصيات، لكنها اضطرت إلَّى الصمت فقط بناءً على طلب محاميها، وأكدت أنها لن تتلقى نصيحة من الفضالة، لكن كل ما قالته. . وردت منها كان السب والافتراء.

لم تكتف الشعيبي هنا بل هددت الفضالة برسائل صوتية تثبت أنه أساء إليها، مشيرة إلَّى أنها غير ملزمة بنشر الأدلة فِيْ الوقت الحالي قائلة “لقد أخطأت، ولم أنصح”. … أنا أستقيم. “

وأكدت هِيْا أن شهادتها ستخرج فِيْ برنامج قوي، على حد تعبيرها، قائلة “ولدي هذا، والله لن يخرج إلا ببرنامج قوي، لولا ذلك دعَنّْي أسمع ما أقول، على طول وطولك “.

فِيْ غضون ذلك، أعلنت إلهام الفضالة عَنّْ توجهها مجددًا إلَّى القضاء، لتقديم قضية ضد مواطنتها الفنانة هِيْا الشعيبي، بعد احتدام الخلافات بينهما قبل أيام، بعد أن ألمحت هِيْا إلَّى أن إلهام هِيْ السبب فِيْ أزمته مع السعودية.

وأكدت الفضالة أن محاميها بدأ فِيْ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هِيْا الشعيبي، مشيرة إلَّى أنه “بإحالتها للقضاء انتهى الأمر بالنسبة لها”.