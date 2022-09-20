هِيْا الشعيبي تبكي فِيْ بث مباشر بسبب تعليقات الجمهُور

الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي انفجرت بالبكاء خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك” لخبيرة التجميل وهِيْ تقوم بمكياجها.

وظهرت هِيْا فِيْ الفِيْديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهِيْ تبكي بمرارة فِيْما حاولت خبيرة التجميل تجفِيْف دموعها.

بكاء هِيْا الشعيبي يفسد مكياجها

وفِيْ التفاصيل، وضعت الشعيبي مكياجًا بمساعدة خبيرة التجميل التي اقترحت عليها وضع مكياج أخضر، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ردت عليه هِيْا بقولها “مرة أخرى”.

ويبدو أن التعليقات خلال البث المباشر أثرت بشكل كبير على هِيْا التي لم تستطع كبح دموعها، ومن بين التعليقات، “السعودية خط أحمر”، “لن ننسى”، “زمن الرخاء لا يثني”. “. هِيْا، لأن لحظة الصعوبات تصبح معدنية “، فِيْ إشارة إلَّى أزمة هِيْا الشعيبي مع الجمهُور السعودي فِيْ وقت سابق.

من ناحية أخرى، ظهرت تعليقات كثيرة تشيد بلطف وجمال قلب الفنانة الكويتية، منها “من نسي أن قلبها أسود، هِيْون تستحق كل الحب والتقدير”، “حيونا نحبك”، لتدخل الموجة لاحقًا. فِيْ البكاء، لذلك “أفسدت الماكياج”، بحسب خبيرة التجميل.

أزمة هِيْا الشعيبي مع الجمهُور السعودي

يشار إلَّى أن الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي دخلت فِيْ أزمة مع الجمهُور السعودي بعد أن اتهمها البعض عام 2022 بإهانة بلدها، عبر هاشتاغ # هِيْا_الشعيبي_مخالفات_السعودية.

وانتشر الخبر آنذاك على نطاق واسع، حيث صدر أمر رسمي لقنوات سعودية بعدم الاستعانة بالفنانة الكويتية، لكن لم تؤكده جهة رسمية.

واعتبروا أن الهجوم على الفنانة الكويتية تضمن الشتائم والاتهامات بإهانة السعودية رغم أن الأخيرة كانت سبب نجاحاتها الفنية.

بعد ذلك، خرج الشعيبي فِيْ أكثر من مناسبة عبر حساباته على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولًا إعادة المجرى المائي مع الجمهُور السعودي، وعبر عَنّْ مشاعره الطيبة تجاه السعوديين، قائلاً “أنت الروح وأنت تعلم، و الكلمات المعززة التي تعرفها كلها أكاذيب “.