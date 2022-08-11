هِيْا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة الجاهلة هِيْ اللي تخرب بيوت

كسرت الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي صمتها وهاجمت زميلتها الفنانة إلهام الفضالة، بعد أن وصفتها بشكل غير مباشر بـ “الجاهلية”، بقولها “الجهل مشكلة .. نعم، الله مشكلة”. حفرة”.

وقال الشعيبي فِيْ رده على الفضالة عبر مقطع فِيْديو، دون أن يذكر اسمه “أردت التعليق على شيء قديم وأنا أسكت عَنّْه، أنا شخص نعتني بالجهل بسبب الماضي. ” من العلامات التجارية “.

وأضاف الجاهل هُو الذي لا طموح له ولكن طموحه المال والماركات .. الجاهل الذي لا يحب العمل .. الجاهل الذي يهدم البيوت ويقطع رزقه بلا سبب .. يجهد الناس بها “.

وتابع “الجهلة التي تفرق الناس بأكاذيبها وحيلها … لكن يكفِيْ أعتقد أن الرسالة وصلت للجميع وهِيْ الجاهلة”.

وانتقد النجمان الكويتيان بعضهما البعض عبر مواقع إعلامية منذ أكثر من عام، خاصة بعد تصاعد الخلاف بينهما علنا ​​، وانفصال العلاقات بينهما منذ إعلان الفضالة زواجها من الفنانة شهاب جوهر فِيْ يوليو 2022.

ولجأت إلهام حينها إلَّى مقاضاة هِيْا الشعيبي ورفعت دعاوى قضائية ضد ثلاث مشاهِيْر زعمت أنهم أساءوا معاملتها بعد إعلان زواجها من الفنانة شهاب جوهر.

وأشارت إلهام الفضالة حينها إلَّى أنها عهدت إلَّى المحامية مريم البحر بمقاضاة من أساءوا إليها. عَنّْ “الاستفزازات والتلميحات” التي أُطلقت على بعض المشاهِيْر فِيْ “الإعلام”، فضلاً عَنّْ بعض الروايات التي روجت للانتهاكات ضده.

وقبل أيام ردت إلهام الفضالة على اقتراحات من الفنانة هِيْا الشعيبي بأنها “قطعت رزقها”، وأكدت الأخيرة أنها لن تسامح الفضالة على ذلك.

وقال الفضالة فِيْ مقطع فِيْديو “يقولون دائما إن الجهل مشكلة، إنها مشكلة حقيقية، لأنها تقع فِيْ حفرة، ومن يهتز بالكلمات يسقط أيضا”.

وأضاف “الخلاص ارحم والدة من أتى بك. فكر فِيْ ذكرى حلوة، طيبة، شيء جميل وحلو بيننا، ذنب ذنب، كل واحد يتعامل مع أصله”.

وتابعت إلهام الفضالة، ملمحة إلَّى حديث الشعيبي عَنّْها بشكل غير مباشر بقولها “يمكنني تصوير البعض، لكن هذا ليس أسلوبي، لا أخلاقي، لا صلاة، لا طبقية، لا أتعامل مع الناس”.

وأضاف “أتذكر دائمًا شيئًا واحدًا، وهُو أن الشخص الذي يسير على ما يرام يرى جيدًا ويتجنب المشاكل، لا يوجد شيء سلبي أو سلبي، لماذا نواجه مشاكل كل يومين إنها كلها أكاذيب وافتراءات حول ماذا توقف” .

وأشارت إلَّى “ارحموا من فِيْ الأرض، وسوف يرحمكَمْ من فِيْ الجنة. ارحموا أنفسكَمْ قبل أن ترحموا الناس. الخلاص هُو الطاقة التي لم تخلص!” أفرغت ! ولا قوة إلا عَنّْد الله “.

واختتمت الفنانة مقطع الفِيْديو بإرسال رسالة إلَّى هِيْا الشعيبي بشكل غير مباشر قائلة “انظر إلَّى نفسك، اعمل عليها، طور من نفسك، تذكر مواقف زينة معي، واحترمها، تذكر أن تعيش وتخرج، تقدر صالح. “العيش”. والملح والجمال “.