هِيْا الشعيبي توثق دخولها إلَّى السعودية بعد انتهاء أزمتها.. وتوجه رسالة

فاجأت الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي متابعيها بتوثيق لحظة وصولها للسعودية، للاحتفال مع السعوديين بالعيد الوطني الذي يصادف الجمعة 23 سبتمبر.

شارك الشعيبي مقطع فِيْديو على حسابه على سناب شات من داخل سيارته، قال فِيْه “يا أهل السعودية، أهلي وأهلي وإخوتي جئت إليكَمْ، ويكفِيْ الله لمن آذوا. أنا وسبب إبعادي.

واعتذرت الشعيبي عَنّْ أخطائها وقالت إن الناس أوقفوها فِيْ الشارع لالتقاط الصور معها منذ دخولها الحدود.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين تحية ورفض قدومه إلَّى المملكة، مطالبين بالعودة إلَّى بلاده.

ووثق الشعيبي مقطع فِيْديو آخر هنأ فِيْه الشعب السعودي باليوم الوطني وعلق “ونقول حق أهلنا وأحيائنا فِيْ السعودية كل عام وانتم بخير ربي يحفظ المملكة، يحفظ شعبه ويحفظ الناس فِيْه ويحافظ على الأسرة الحاكَمْة وترى دائما الخير والسعادة يارب “.

ويأتي هذا الظهُور الجديد للفنانة الكويتية بعد أن انفجرت بكاء خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك” لخبيرة التجميل التي كانت تقوم بعمل مكياجها قبل يومين.

وظهرت هِيْا فِيْ الفِيْديو الذي انتشر على نطاق واسع وهِيْ تبكي فِيْما حاولت خبيرة التجميل تجفِيْف دموعها.

والظاهر أن التعليقات أثناء البث المباشر أثرت على هِيْا كثيرًا، حيث لم تستطع كبح دموعها وأكدت أنها فِيْ الكليب المتداول لم تتأثر بالتعليقات المسيئة بل بالثناء عليها.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي تحاول فِيْها الفنانة الكويتية استرجاع جمهُورها السعودي، بعد عامين من صدور قرار بمنعها من دخول المملكة، لاتهامها بإهانة السعوديين.

كانت هِيْا الشعيبي قد أطلقت مسابقة قبل نحو عام برفقة هاشتاغ “الشعب السعودي يحب حيونة”، فِيْ محاولة لإنهاء أزماتها مع الجمهُور السعودي، لكن النتائج جاءت بنتائج عكسية، بصفتها الهاشتاج المضاد للشعب السعودي. لا تحب هايونا “على تويتر.

تنبع أزمة الشعيبي مع الجمهُور السعودي من انتشار هاشتاغ “هِيْا الشعيبي تسيء للسعودية”، بعد أن نشر صورة عبر حسابه على “سناب شات” التقى بها أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

Al-Shuaibi adjuntó la foto con un comentario de que algunos consideraron apoyar a Qatar en la disputa del Golfo antes de que terminara, y comentó sobre la foto diciendo “Oh Dios, él era partidario de la verdad, enemigo de la falsedad, oh الله”. ارحمه برحمتك.