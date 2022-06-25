هِيْا نتواصل عروض الهُواتف واللاب توب من لولو هايبر ماركت السَعُودِيْة

لكل محبي التسوق فِيْ المتاجر لولو هايبر ماركت داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، تعد فرصة شراء المنتجات المختلفة التي تقدمها، وخاصة الهُواتف الذكية والإكسسوارات وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة، جزءًا من مجموعة من العروض الخاصة التي تم نشرها فِيْ مجلة جديدة تحت عنوان Let’s Connect قبل أن تذهب للتسوق.

نستمر فِيْ عروض لولو هايبر ماركت للهُواتف المحمولة

تختلف أذواق الناس بشكل عام وفِيْ مجال الهُواتف المحمولة والهُواتف بشكل خاص.

هناك مجموعة من الأشخاص تفضل الشركات على غيرها، على سبيل المثال، أولئك الذين يشترون هُواتف Apple فقط، وآخرون يفضلون دائمًا Samsung، وهكذا دواليك مع بقية الشركات و التجارية.

يهتم الآخرون بالمواصفات والإمكانيات داخل الجهاز بغض النظر عن الشركة المصنعة.

لكل ذلك نقدم أمثلة على الهُواتف المحمولة مع شركاتها ومواصفاتها وأسعارها.

ولعشاق آبل هنا

آيفون 13 برو ماكس 128 جيجا بسعر 4649 ريال بدلا من 5199 ريال.

آيفون 13 برو 128 جيجا بسعر 4149 ريال بدلا من 4699 ريال.

آيفون 13 برو 256 جيجا بسعر 4599 ريال بدلا من 5199 ريال.

أما بالنسبة لهُواتف سامسونج، فإن تشكيلتها كبيرة جدًا ومتنوعة، وسنذكرها لك على سبيل المثال.

سامسونج جالكسي A73 بسعة 128 جيجابايت بسعر 1799 ريال بدلاً من 1899 ريال.

وفِيْ الفئات الأعلى يوجد هاتف سامسونج القابل للطي بتقنية الجيل الخامس وبسعة 256 جيجابايت، وسعره 3099 ريالاً بدلاً من 3999 ريالاً.

ويبدو أن ماركة موتورولا التي كانت معروفة فِيْ السابق عادت بهُواتف جديدة، مثل هاتف Moto G52 4G، بسعة 128 جيجا فقط، بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة والعروض الخاصة