هِيْبقى ابيض قشطة.. طريقة جهنمية لتنظيف الديك الرومي من الزفارة والريش بسرعه الصاروخ

أحد طرق تنظيف الديك الرومي، نجد أن مسألة كيفِيْة تنظيف الديك الرومي من الزعفران كبيرة جدًا على الإنترنت ومواقع الطهِيْ، ولأن الديك الرومي من الأطعمة المميزة التي لا نصنعها باستمرار، إلا أنه هُو خيار مناسب ومثالي فِيْ سفر الاحتفالات والمناسبات لاستقبال الضيوف والترحيب بهم، فالديك الرومي باهظ الثمن بعض الشيء فِيْ الأسواق، لكن ديك رومي واحد يمكن أن يكون كافِيْاً لأن حجمه كبير ومناسب، ولأنه يوجد واحد فقط على المنضدة يجب الحرص على تقديمها بأفضل طريقة بعد التنظيف والتخلص من رائحة الزفِيْر.

كيفِيْة تنظيف الديك الرومي من الزعفران فِيْ المنزل

لتنظيف أي طائر خاصة الكبيرة منها يجب الاهتمام بنقطتين مهمتين وهما النتف بطريقة جيدة وآمنة والنقطة الثانية هِيْ التخلص نهائياً من الروائح والزفِيْر السيئة مثل –

يجب غسل الديك الرومي جيدًا تحت الماء الجاري، ثم وضعه فِيْ إناء به ماء وغليانه.

ثم يكون الديك جاهزًا للقطف، حيث يكون الريش هشًا جدًا فِيْ هذه الحالة، ثم يتم تنظيفه جيدًا حتى يصبح جلده ناعمًا.

بعد ذلك تأتي مرحَلْة إزالة الرائحة الكريهة والرائحة، وتتم عن طريق نقع الديك الرومي مع ريشه فِيْ وعاء يحتوي على خليط من ملح الليمون والخل.

اتركه ينقع فِيْ الخليط لمدة ربع ساعة حتى تختفِيْ الرائحة تمامًا ويتم التخلص تمامًا من الميكروبات والزفِيْر، ثم يصبح جاهزًا للتخمير.

فوائد تناول الديك الرومي

يمثل الديك الرومي فائدة كبيرة جدًا، حيث يحتوي لحمه على قيمة غذائية كبيرة، ومن أهم فوائده ما يلي –