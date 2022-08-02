هِيْبقي ناعم زى الحرير.. كيراتين قوي لفرد الشعر الخشن فِيْ المنزل بطريقة طبيعية بدون مواد ضارة

تعرف على كيفِيْة تحضير أقوى تمليس بالكيراتين الطبيعي فِيْ المنزل ومع المكونات الموجودة فِيْ مطبخك، حيث لا يجب أن تتم عملية فرد الشعر بآلات التمليس الحرارية لأنها تعمل عن طريق حرق الشعر وإتلافه أكثر من ذلك. لقد كان ويجب معالجته فِيْ وقت أقل، بينما يمكنك توفِيْر كل هذا الوقت فِيْ معالجته باستخدام الخلطات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها فِيْ المنزل ونفسك بتكلفة منخفضة للغاية، وسنقدم لك بعض الخلطات فِيْ السطور التالية من مقال اليوم. .

أقوى تمليس طبيعي بالكيراتين للشعر الكثيف

يمكنك تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر بإحدى الوصفات التالية –

جل الصبار وزيت الزيتون لفرد الشعر

المكونات المطلوبة –

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ربع كوب كبير من عصير الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من الصبار.

فص ثوم.

بصل مقطع.

زيت اللافندر

خطوات تحضير وصفة تمليس الشعر بزيت الزيتون

الخطوة الأولى هِيْ خلط جميع المكونات ثم وضعها فِيْ الخلاط الكهربائي حتى يتم سحقها جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا وناعمة.

اغسلي شعرك أولاً بالماء الساخن، ثم ضعي المزيج على شعرك من بداية فروة الرأس حتى الأطراف ودلكي جيداً.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على شعرك لمدة تصل إلى أربع ساعات، ثم اشطفِيْ شعرك بالماء البارد.

يمكنك تكرار هذا الخليط مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع وستجد نتائج ممتازة بعد الأسبوعين الأولين من استخدامه.

وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون لفرد الشعر

المكونات المطلوبة –



ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب كبير حَلْيب جوز الهند.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

خطوات وطريقة عمل وصفة عصير الليمون وجوز الهند للشعر –