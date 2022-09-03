هِيْثم شاكر بكائي فِيْ حفل جدة لأنني حققت حلمي.. وابني قال لي “إنت فرفور”

كشف الفنان المصري هِيْثم شاكر، سر دموعه التي غمرته خلال حفله الأخير فِيْ جدة، والذي تصدرت أحاديث الجمهُور على المواقع الإعلامية.

وقال شاكر لـ ”فوشيه” “ولدت فِيْ مدينة جدة، وأول مرة اكتشفت أن صوتي مناسب للغناء كان فِيْ جدة، وهذه أول مرة أذهب إلَّى هناك كَمْغنية، ومع الاستقبال. من الناس، مر شريط حياتي أمامي ولم أستطع التحكَمْ فِيْ مشاعري “.

وعَنّْ ذكرياته فِيْ جدة، علق الفنان المصري “أتذكر كل التفاصيل. لما وصلت ذهبت إلَّى مكان بيتي والحي الذي أسكن فِيْه والمدرسة التي دخلتها وتفاصيل بداية حلمي”. من الطفولة، أي أن أكون مغنيًا “.

وأكد أنه فوجئ بردود الفعل التي تلقاها والمراسلات من مختلف النجوم، فضلا عَنّْ تعليق مضحك من نجله “محمد”.

يستعد هِيْثم شاكر لطرح ألبوم جديد، وانتهى من تسجيل 4 أغنيات لأحمد إبراهِيْم.

كَمْا أصدر أغنية بعَنّْوان “سنلتقي فِيْ بعدين” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وسبقتها أغنية “هذا يؤلمك”. من كلمات صابر كَمْال ألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف.