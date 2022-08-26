هِيْثم شاكر يوقف حفله الأول بالسعودية بعد دخوله فِيْ نوبة بكاء على المسرح

انفجر الفنان المصري الشاب هِيْثم شاكر بالبكاء خلال حفلته الأولى بعد غياب طويل لأكثر من 8 سنوات، والذي أقيم على مسرح جدة سوبر دوم فِيْ السعودية ضمن حفلات “الفورحة”، مما اضطره إلَّى وقف الحفل. .

وقدم هِيْثم شاكر خلال الحفل باقة مميزة من أجمل وأجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهُور، منها “خارج بلادي” و “ابق جانبي” و “أيامي معك” و “أولد نوليدج” و “نحن”. سوف نلتقي.”

بكى الفنان المصري متأثرًا بتفاعل الجمهُور السعودي الذي استقبله جيدًا وغنى معه جميع أغانيه، وتفاعل معه بالتصفِيْق وطالبه بتكرار إقامته فِيْ حفلات فِيْ السعودية، مما اضطر منظمي الحفلات. لوقفه.

وبعد الحفل توجه النجم المصري إلَّى حسابه على تويتر ليوجه رسالة للجمهُور قال فِيْها لساني لا يستطيع وصف الفرحة والسعادة التي شعرت بها أول مرة التقيت فِيْها بالجمهُور السعودي الكريم. جمهُور أهل جدة الأعزاء “.

وأضاف هِيْثم شاكر الذي أعلن شفائه من مرض السرطان فِيْ 2022 سبب غيابه “حفلة أسطورية بالمعَنّْى الصادق للكلمة. لقد أمطرتني بحبك الكبير وأعذرني أنني لم أستطع السيطرة على مشاعري بعد الحب الكبير الذي رأيته منك، لن أكون راضية عَنّْك، وأنا واثق من أننا سنعقد لقاءا آخر قريبا إن شاء الله “.

واختتم حديثه برسالة إلَّى رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ قائلًا “أود أن أشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم اللامحدود لفناني الوطن العربي. . ، وأود أن أشكر الشركة على التنظيم المشرف والمثير للإعجاب بكل تفاصيله، بكل حبها “.

تقدم “حفلات فورها” فِيْ “جدة سوبردوم” تجربة موسيقية مختلفة وثقافات متعددة ومتجددة، وشاركت أمس فِيْ حفلات اليوم الأول مع هِيْثم شاكر أحمد باتشان ورامي جمال وسط حشد غفِيْر، واستمر الحفل حتى وقت متأخر من الليل.

بدأ الحفل بالفنان أحمد باتشان، واستقبله الجمهُور بتصفِيْق حار.

واختتم الحفل الفنان رامي جمال، الذي أكَمْل الأجواء الحماسية للحفل بباقة جميلة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهُور.