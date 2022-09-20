“هِيْجي جري”..عرض مغري من الهلال والنصر يقلب كريستيانو رأسا على عقب

أكد الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، أن ما تردد عَنّْ وصول عرض رسمي للأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد بقيمة 300 مليون يورو، غير صحيح.

ولم يتلق الأسطورة البرتغالي عروضا من أي ناد أوروبي، وسط مفاوضات بين عملاقى المملكة، الهلال والنصر، واستعدادهما للتعاقد معه مقابل 300 مليون يورو، أي أكثر من مليار ريال سعودي.

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وقال صالح الطريقي، فِيْ تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن توقيع رونالدو سيعود إلَّى الدوري السعودي والرياضة فِيْ المملكة بربح كبير.

وتابع الصحفِيْ الرياضي “على الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المشعل العمل مع الأندية لإحضار النجم الدولي لدورينا، لنقل الدوري إلَّى البطولات الدولية”.

وبشأن عرض 300 مليون ريال، علق صالح الطريقي “لو قدم كريستيانو رونالدو عرض بقيمة 300 مليون يورو، كَمْا قيل فِيْ الأخبار سابقًا، Heji Walk، لأن أفضل عرض قدمه له أثناء تواجده. كان أعلى مستوى له 100 مليون يورو، ثم انخفض إلَّى 60 مليونًا. الآن يأخذ 30 مليون يورو مع مانشستر “.

وأضاف صالح الطريقي “إذا دفع أي ناد لرونالدو 300 مليون يورو فإنه سيدير ​​مبلغًا لم يتقاضاه عَنّْدما كان فِيْ أوج عطائه”.

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