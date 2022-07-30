هِيْخلى شعرك حرير.. كيراتين النشا والخميرة لفرد الشعر فِيْ ساعه واحدة فرد وترطيب ونعومة خيالية بدون كوافِيْر

تعرف على كيفِيْة تحضير واحدة من أقوى الكيراتين الطبيعي للشعر وهِيْ وصفة الخميرة النشا لفرد الشعر، حيث أن مكون الخميرة من أقوى المكونات التي تمثل فائدة عظيمة ورائعة للشعر. مشاكل عند إضافة بعض المكونات إليها، وهذا موضوع مقالتنا اليوم حيث سنقدم أكثر من وصفة لفرد الشعر الكثيف.

طريقة استخدام وصفة الخميرة لفرد الشعر الكثيف

بإضافة بعض المكونات مع الخميرة يمكنك الحصول على كيراتين طبيعي قوي لفرد الشعر ومن بين هذه المكونات والوصفات كل ما يلي –

وصفة الخميرة والنشا وزيت جوز الهند

المكونات اللازمة لعمل الوصفة –

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

طريقة وخطوات تحضير وصفة الخميرة والنشا وزيت جوز الهند لفرد الشعر –

اخلطي جميع المكونات معًا، واخلطيها جيدًا، ثم ضعيها فِيْ وعاء معدني فِيْ الميكروويف لبضع ثوان حتى تمتزج تمامًا ويصبح المزيج دافئًا قليلًا.

بللي شعرك ثم ضعي الخليط ودلكي جيداً فِيْ فروة رأسك حتى تصلي للأطراف، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أثناء الانتظار، ثم اشطفِيْه بالماء الفاتر وشامبو أو بلسم خالي من الكبريتات، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة الخميرة والزبادي