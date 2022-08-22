هِيْدروجين كندا.. هل ينقذ ألمانيا من تحدي الغاز

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية تعزيز التعاون مع كندا فِيْ قطاع الطاقة، فِيْ ظل الحرب الدائرة فِيْ أوكرانيا.

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، أن “كندا ستلعب دورًا محوريًا تمامًا فِيْ تطوير الهِيْدروجين الأخضر”، عقب اجتماعه برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فِيْ مدينة مونتريال الكندية.

يمكن أن يلبي الهِيْدروجين الأخضر ربع (25٪) من احتياجات الطاقة فِيْ العالم بحلول عام 2050 بمبيعات سنوية تبلغ 770 مليار دولار، ويتوقع مجلس الطاقة العالمي أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تغطي استراتيجيات الهِيْدروجين الوطنية البلدان التي تمثل أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. . منه.

فِيْ الآونة الأخيرة، زادت العديد من البلدان من قدراتها فِيْ إنتاج الهِيْدروجين، بما فِيْ ذلك كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلي والصين وفنلندا. فِيْ السنوات الأخيرة، أطلق عدد من الدول والتكتلات استراتيجيات للاستثمار فِيْ الهِيْدروجين، وأبرزها خطة الاتحاد الأوروبي للهِيْدروجين الأخضر فِيْ يوليو 2022.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي “لذلك نحن سعداء للغاية أنه فِيْ إطار هذه الفرصة سنتمكن من توسيع نطاق تعاوننا فِيْ هذا المجال”، مشيرًا إلَّى أنه ستكون هناك حاجة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال من أجل فترة انتقالية من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

يشار إلَّى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أجبرت ألمانيا على اتخاذ استعداداتها على نطاق أوسع فِيْ مجال الطاقة.

تمتلك كندا الغاز الطبيعي المسال، لكن ألمانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من هذا الغاز إلا على المدى المتوسط ​​بسبب نقص خطوط الأنابيب والمحطات اللازمة للنقل عبر المحيط الأطلسي.

ستركز زيارة شولز لكندا على إنتاج الهِيْدروجين لهذا السبب.

يشار إلَّى أن الشركات الألمانية لها مصلحة فِيْ المعادن والمعادن الكندية، وكذلك الكوبالت والنيكل والجرافِيْت والليثيوم، وهِيْ مواد مهمة لإنتاج البطاريات.

بدوره، قال ترودو إنه سينظر فِيْ تصدير الغاز الطبيعي عبر المحيط الأطلسي ورأى أن أحد التحديات التي يواجهها الغاز الطبيعي المسال هُو القيمة العالية للاستثمارات فِيْ البنية التحتية فِيْ هذا المجال، “لكننا نبحث فِيْ جميع الاحتمالات الأخرى من أجل مساعدة الألمان والأوروبيون على المدى القصير لأنهم سيواجهُون تحديًا حقيقيًا فِيْ الشتاء المقبل.

وأضاف ترودو أنه لا ينبغي لروسيا استخدام الطاقة كسلاح حرب.

بينما أشاد شولتز بالتعاون مع كندا فِيْ النزاع حول توربين نورد ستريم 1 وقال إن “روسيا بالطبع تحاول تقسيم المجتمع الدولي، وكذلك أولئك الذين تحالفوا لدعم أوكرانيا”، وأضاف أنه لهذا السبب كان الأمر كذلك. مهم بالنسبة لكندا للمساعدة فِيْ تمكين عودة التوربينات التي اكتملت. صيانته.

وكانت أوتاوا قد تحايلت على العقوبات المفروضة على روسيا من أجل تزويد التوربينات، التي قالت روسيا إنها حيوية، مما وضع الحكومة الكندية تحت ضغط داخلي.

وقال شولتز “كان هذا قرارًا مهمًا لأنه كشف استراتيجية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهادفة إلَّى تقسيم الحلفاء والتأثير على دعم أوكرانيا”، مشيرًا إلَّى أن روسيا ليست شريكًا تجاريًا موثوقًا به.

وقال شولز إن روسيا خفضت إمدادات الغاز فِيْ جميع أنحاء أوروبا لأسباب تقنية مزعومة، “وبالتالي من المهم عدم الوقوع فِيْ فخ بوتين والتماسك والوقوف معًا”.