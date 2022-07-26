أكدت الفنانة المصرية هِيْدي كرم، أنه لا مانع لديها من الزواج من شخص ليس من دينها، طالما أن هناك توافق بينهما.

وأضافت كرم، خلال ردها على أسئلة الجمهُور عبر حسابها على انستجرام، أن الزواج هُو مشاركة، وعَنّْدما يحين الوقت المناسب والشخص المناسب يمكنها الارتباط حتى لو لم يكن من دينها.

وعلقت الممثلة المصرية قائلة “رأيت العديد من الأشخاص الذين تزوجوا من ديانات مختلفة، وكانوا ناجحين، وأن ستة كانوا منفتحين ومنفتحين على الديانات الأخرى”.

كَمْا أوضحت هِيْدي كرم، 40 عامًا، أنها لن تتزوج من شاب، لأنها تخشى فارق السن، مشيرة إلَّى “أخشى أن يكون مظهري أكبر من اللازم بالنسبة له ويتجعد أمامه شيء”. .

وأجابت الفنانة على أسئلة أخرى منها أنها كانت مكتئبة وتتناول أدوية. لأنها مرت بفترة صعبة.

وأشار “لقد تناولت دواءً للاكتئاب فِيْ مرحلة ما من حياتي وفكرت، لم لا”

كَمْا تحدثت هِيْدي كرم عَنّْ إعداد مفاجأة لجمهُورها تتمثل فِيْ عملين مقبلين أحدهما سيعرض فِيْ الموسم الرمضاني المقبل، تجسد خلاله شخصية جديدة ستفاجئ جمهُورها. كَمْا قالت.

من ناحية أخرى؛ وعبرت الفنانة عَنّْ سعادتها البالغة بالمشاركة فِيْ فعالية الرسم والتلوين التي أطلقها الفنان أحمد فريد وحضرها عدد من النجوم مؤخرًا.

قالت هِيْدي كرم خلال لقائها بـ “العرب اليوم”، إن الفنان أحمد فريد موهُوب للغاية، وقبل أن يشاركوا فِيْ مسلسل “هبة من الغراب” معًا، وكانت متحمسة للمشاركة فِيْ هذا اليوم الذي يشارك فِيْه الشخص. يبرز كل مشاعرك وأحاسيسك.

وأضافت أنها تحب الفن بجميع أشكاله من الرسم والتمثيل والشعر والكتابة والموسيقى والرقص وغيرها.

وتابع فِيْ حديثه أن الرياضة مفِيْدة للفرد، فهِيْ تجعله متفائلاً، وتخفف عَنّْه التوتر والعصبية، ولها جوانب كثيرة، ولا تقتصر على الحفاظ على شكل الجسم فقط، ولديها له تأثير إيجابي فِيْ النفس بشكل عام.

وتحدثت الفنانة المصرية عَنّْ اهتمامها بالمنتجات الطبيعية وعرفتها للجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها كفنانة تحاول إفادة الجمهُور، مشيرة إلَّى أنها تحاول دائمًا أن تكون مؤثرة فِيْ مجتمعها. بالإيجاب.

وعَنّْ قضية الطالبة نيرة أشرف التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واحتلت الرأي العام المصري، قالت هِيْدي كرم إن هذه القضية لا تستحق الحديث عَنّْها وأن نيرة قتلت على يد مريضة تعاني من مشاكل نفسية، وهِيْ ليست كذلك. دوره فِيْ التعليق على خبر دفاع وزير الخارجية فريد الديب عَنّْ القاتل.