أعربت الفنانة المصرية هِيْدي كرم عَنّْ سعادتها البالغة بالمشاركة فِيْ فعالية الرسم والتلوين التي أطلقتها الفنانة أحمد فريد وحضرها عدد من النجوم.

قالت هِيْدي كرم خلال لقائها بـ “العرب اليوم”، إن الفنان أحمد فريد موهُوب للغاية، وقبل أن يشاركوا فِيْ مسلسل “هبة من الغراب” معًا، وكانت متحمسة للمشاركة فِيْ هذا اليوم الذي يشارك فِيْه الشخص. يبرز كل مشاعرك ومشاعر.

وأضافت أنها تحب الفن بجميع أشكاله من الرسم والتمثيل والشعر والكتابة والموسيقى والرقص وغيرها.

وتابع فِيْ حديثه أن الرياضة مفِيْدة للفرد، فهِيْ تجعله متفائلاً، وتخفف عَنّْه التوتر والعصبية، ولها جوانب كثيرة، ولا تقتصر على الحفاظ على شكل الجسم فقط، ولديها له تأثير إيجابي فِيْ النفس بشكل عام.

وتحدثت الفنانة المصرية عَنّْ اهتمامها بالمنتجات الطبيعية وعرفتها للجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ترى دورها كفنانة تحاول إفادة الجمهُور، مشيرة إلَّى أنها تحاول دائمًا أن تكون مؤثرة فِيْ مجتمعها. بالإيجاب.

وعَنّْ قضية الطالبة نيرة أشرف التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واحتلت الرأي العام المصري، قالت هِيْدي كرم إن هذه القضية لا تستحق الحديث عَنّْها وأن نيرة قتلت على يد مريضة تعاني من مشاكل نفسية، وهِيْ ليست كذلك. دوره فِيْ التعليق على خبر مستشار الدفاع فريد الديب بشأن القاتل.

وعلقت الفنانة المصرية على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ادعائها أن الرجال يمثلون عبئًا كبيرًا على المرأة، وقالت إنها عبرت عَنّْ وجهة نظرها فِيْ برنامجها.

واختتمت هايدي كرم حديثها مع “العرب اليوم” بأنها سعيدة بمشاركتها فِيْ الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، وتستعد حاليا لعمل جديد سيعرض فِيْ رمضان 2023 وقبله.