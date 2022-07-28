هِيْرجع جديد.. إزالة الدهُون من المطبخ الخشب حتى لو متراكَمْة من سنين وحافظي على لونه ولمعته الأصلية

من الممكن أن تتطلب إزالة الشحوم من المطبخ الخشبي مجهُودًا كبيرًا بسبب تراكَمْ كَمْيات الشحوم فِيْ جميع جوانب المطبخ، وكل هذا وأكثر نقدمه لك اليوم حتى تتمكن من تنظيف مطبخك بأفضل كفاءة والجودة.

إزالة الشحوم من المطبخ الخشبي

المطبخ الخشبي يختلف عن أنواع المطابخ الأخرى لأن الخشب يلتصق بالأوساخ أكثر من الألمنيوم أو غيره، لذلك يصعب تنظيفه، لكن سنذكر بعض الطرق الفعالة لتنظيف المطبخ الخشبي بكل سهُولة.

بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم من المواد الفعالة التي تعمل على إذابة الدهُون وتفتيتها وتحويلها إلى جزيئات صغيرة فِيْصبح من السهل تنظيفها، لذلك ضع كَمْية من الصابون السائل بكَمْية من الماء واستخدمي لوفة. نقعه فِيْ المحَلْول ثم تنظيف المطبخ جيدًا. ستكتشف فِيْ النهاية مدى نظافته ولامعه.

خل أبيض

من المعروف أن الخل الأبيض له تأثير سحري فِيْ التخلص من البقع العنيدة وإزالة الشحوم والشحوم، كَمْا أنه يعمل على قتل جميع البكتيريا والجراثيم التي تتراكَمْ فِيْ المطبخ، لذلك اخلطي كَمْية من الخل مع كَمْية من الصودا. الرماد واستخدام هذا الخليط لتنظيف مطبخك الخشبي ستلاحظ الفرق بنفسك.

البورق

ضع كَمْيات متساوية من البورق والخل ورماد الصودا فِيْ كَمْية من الماء ثم استخدم هذا الخليط للتنظيف، فقط ضع سلك الأوعية فِيْ هذا المحَلْول وابدأ التنظيف به وستجد أن الشحوم ينزف بسهُولة.

كانت هذه الطريقة الأكثر فاعلية لإزالة الشحوم من المطبخ الخشبي بكل سهُولة دون الحاجة إلى الاتصال بشركات التنظيف أو دفع كَمْيات كبيرة من الكيماويات الجاهزة التي ليس لها تأثير تنظيف فعال، ونأمل أن نتمكن من الاستفادة منها اليوم. بقدر ما نستطيع.