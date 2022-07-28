هِيْرجع جديد.. تنظيف الركنة والانترية علي الناشف من البقع الصعبة بمكون سحري بدون دعك أو فرك

كيفِيْة تنظيف الأريكة والزاوية من البقع الدهنية والعنيدة، فالكنبة من العناصر الأساسية فِيْ المنزل، فلا يوجد منزل لا يخلو من الأريكة أو الزاوية، ويصعب على ربة المنزل غسلها. أريكة. أو الزاوية، حيث أن القطن بالداخل يمتص ولا يجف بسهُولة وهذا يسبب انبعاث روائح مزعجة وكريهة، لذلك تبحث ربة المنزل عن أفضل طريقة لتنظيف الأريكة وزاوية الشحوم والبقع العنيدة بدون ماء. مكان لقاء جميع أفراد الأسرة هُو الأريكة أو الركن، فهُو يحتوي على العديد من البقع والشحوم العنيدة، خاصة إذا كان هناك أطفال، فهذا يعمل على اتساخ الأريكة بشكل مستمر.

حيلة تنظيف الأريكة وزاوية البقع الدهنية والصعبة

تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة لتنظيف الأريكة والزاوية من البقع الزيتية والعنيدة دون تغيير لون الأريكة أو الركن أو إتلاف الأقمشة، لذلك سوف نعرض لك بعض الطرق والنصائح للحصول على كنبة نظيفة دون فقدانها. الألوان

الطريقة الأولى لتنظيف الأريكة من البقع الدهنية والصعبة.

سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة للحصول على الخليط المطلوب

كيس ملون كلوروكس.

نصف ملعقة صغيرة من الصودا الكاوية (البوتاس)

ملعقة كبيرة من سائل تنظيف الأطباق.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

هناك بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة

خذ وعاءًا وضع فِيْه جميع المكونات.

تخلط جميع المكونات حتى تمتزج بالكامل.

اغمس قطعة من القماش فِيْ الخليط وقم بتمريرها

اذهب وركز على أقذر الأماكن.

نحضر زجاجة أخرى معه ونحضر العطر.

اغمس قطعة من القماش وامسح بها الداخل.

يجب الحرص على تهُوية المكان جيدًا حتى يجف تمامًا.

نصائح للحفاظ على الكنبة والزاوية لفترة طويلة