هِيْرجع كأنه جديد.. تنظيف الكوتشي الأبيض والقماش من الإصفرار والبقع فِيْ ثواني بدون دعك أو فرك

يجد البعض صعوبة فِيْ تنظيف الكوتشي الأبيض حيث يستغرق الكثير من الوقت والجهد، لذلك يتجنب البعض شراء الكوتشي الأبيض حيث يتعرض الكوتشي الأبيض للأوساخ خاصة عند المشي على الوحَلْ وقد يتعرض للاصفرار بفعل الشمس.، وقد يضطر البعض إلى استخدام بعض المواد التي تعمل على إتلافها بمرور الوقت، لذلك سوف نقدم لك طريقة لتنظيف الكوتشي الأبيض والقماش من البقع والأوساخ، ومن الممكن استخدام هذه الطريقة مع جميع أنواع الكوتشي فِيْ بأقل تكلفة وبأقل جهد ووقت.

كيفِيْة تنظيف الكوتشي الأبيض والأقمشة من البقع والأوساخ

تجد الكثير من الأمهات أن تنظيف الكوتشي الأبيض أمر مزعج، لذلك يمكن للأم أن تنصح الأطفال بعدم شراء الكوتشي الأبيض، لكننا سنمنحك الطريقة السحرية لتنظيف الكوتشي فِيْ أقل وقت وجهد، وذلك باستخدام بعض البساطة. مكونات

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الغسيل.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز.

كوب من عصير الليمون.

فرشاة الأسنان.

طريقة التحضير والاستخدام

بهذه الطريقة، سيكون الكوتشي الأبيض جيدًا كَمْا لو كان جديدًا مرة أخرى ولن تواجه مشاكل بعد الآن فِيْ تنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة الأوساخ والبقع باتباع بعض الخطوات البسيطة

خذ وعاء مناسب وضع فِيْه البيكنج بودر.

نضيف مسحوق الغسيل ثم نضيف عصير الليمون.

اخلط جميع المكونات معًا جيدًا.

نحضر الكوتشي ونغسلها أولاً بالماء لإزالة الغبار.

اغمس الفرشاة فِيْ الخليط وادهن الخليط على الكوتشي.

نحن نركز على أقذر الأماكن.

اتركي الخليط فِيْ الكوتشي لمدة خمس دقائق.

افرك المدرب بفرشاة أسنان.

افرك المدرب بفرشاة أسنان. اشطف المدرب جيدًا بالماء البارد.

ضع المدرب فِيْ مكان جيد التهُوية حتى يجف تمامًا.

نظف الكوتشي الأبيض فِيْ الغسالة

يمكن غسل الكوتشي فِيْ الغسالة فِيْ بضع خطوات بسيطة