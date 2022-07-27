هِيْرجع كأنه جديد.. تنظيف المطبخ الخشب والالومنتال من الدهُون بمكون سحري فِيْ ثواني بدون دعك أو فرك

المطبخ من أكثر الأماكن التي يجب علينا صيانتها، ونقوم بتنظيفه بشكل مستمر، حيث تتراكَمْ الكثير من الدهُون فِيْ المطبخ الخشبي نتيجة قلي وتحميص وطهِيْ الطعام بشكل مستمر، لذلك تبحث ربة المنزل عن أفضل الطرق تنظيف المطابخ الخشبية والاعتناء بها حتى لا تتراكَمْ الشحوم عليها ويصعب إزالة البقع التي تجعل المطبخ يبدو قديمًا وقذرًا، ومن هنا تأتي العديد من الوصفات التي تنظف المطبخ الخشبي بشكل فعال باستخدام بعض المكونات الطبيعية.

نظف المطبخ من الشحوم والخشب الأسود بمكون سحري

هناك العديد من الوصفات التي تساعد على تنظيف المطبخ الخشبي من الشحوم والسواد، وهنا نقدم لك أكثر من طريقة للتخلص من الأوساخ التي تزعج ربة المنزل.

تنظيف المطبخ الخشبي بصودا الخبز

المكونات

كوب من صودا الخبز.

نصف كوب زيت نباتي.

قطع قماش نظيفة.

طريقة التنظيف

اخلطي صودا الخبز بالزيت النباتي جيدًا للحصول على عجينة سائلة.

اغمس قطعة القماش فِيْ العجينة.

اغمس قطعة القماش فِيْ العجينة. نقوم بتمرير القماش عبر جميع أجزاء المطبخ التي تراكَمْت فِيْها الدهُون.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق على الأجزاء المتسخة.

خذ قطعة قماش مبللة بالماء وامسح الخليط عن الخشب حتى تشعر بأن كل الأوساخ والبقع قد أزيلت.

تنظيف المطبخ الخشبي بسائل التنظيف

المكونات

كوب سائل غسيل الأطباق.

ماء دافئ.

اسفنجة تنظيف

منشفة مطبخ جافة.

قطعة قماش جافة.

طريقة التنظيف

ضع سائل التنظيف والماء الدافئ فِيْ وعاء مناسب واخلطهما جيدًا.

ضع قطعة قماش جافة فِيْ هذا الخليط.

نقوم بتنظيف المطبخ بمنشفة مبللة بالخليط.

بالإسفنجة نتخلص من كل بقايا الدهُون.

أخيرًا، يجب استخدام قطعة قماش جافة لتجفِيْف المطبخ تمامًا.

قم بتنظيف وتلميع خشب المطبخ بالخل

وتجدر الإشارة إلى أن الخل يساعد على تكسير الشحوم من على الخشب، كل ما عليك فعله هُو غمس قطعة قماش فِيْ الخل المركز وفرك المناطق التي يوجد بها الشحوم، وتركها لبضع دقائق ثم غسلها. مع الماء الفاتر وسائل غسيل الصحون.