هِيْرجع كأنه جديد.. تنظيف شفاط المطبخ من الدهُون والبقع الصعبة هِيْرجع جديد بدون دعك أو فرك

كيفِيْة تنظيف شفاط المطبخ من الشحوم والسواد، يعتبر تنظيف شفاط المطبخ أمرًا مزعجًا وصعبًا على ربة المنزل، ويعمل شفاط المطبخ على إزالة الروائح الناتجة عن تحضير الطعام وإزالة الدهُون المتطايرة من تحضير الطعام. لذلك تتراكَمْ الكثير من الشحوم والأتربة على الشفاط الكهربائي ويصعب تنظيفه لأنه فِيْ مكان مرتفع فِيْ المطبخ يمكن لبعض ربات البيوت البحث عن بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتسبب التهابات فِيْ الجهاز التنفسي خاصة. لمن يعانون من الحساسية لذلك تحول البحث الى افضل طريقة لتنظيف شفاط المطبخ من الشحوم والسواد.

كيفِيْة تنظيف شفاط المطبخ من الشحوم والأسود.

يوصى بتنظيف الشفاط الكهربائي بشكل مستمر حتى لا يسمح بتراكَمْ الكثير من الشحوم والسواد، كَمْا يجب عند اختيار المنظف الحرص على اختيار نوع جيد بدون رائحة وتجنب المنظفات ذات الروائح الكريهة. الطرق الطبيعية التي سنقدمها فِيْ السطور التالية، ومكونات هذه الطريقة

كوب خل أبيض.

5 ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.

نصف كوب من صابون الأطباق السائل.

نصف كوب عصير ليمون.

2 كوب ماء مغلي.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

بادئ ذي بدء، يجب إزالة النازع الكهربائي باستخدام مفك يدوي لمنع حدوث صدمات كهربائية، ثم اتباع الخطوات التالية

نضع الجرس الكهربائي داخل طبق بلاستيكي يتناسب مع حجم الجرس.

ضعي البيكنج بودر فِيْ الغطاء، ثم ضعي الخل وعصير الليمون.

يحدث فوران نتيجة تفاعل المواد.

ضع الماء المغلي حتى يتم تغطية الغطاء بالكامل.

دع الغطاء يتفاعل مع باقي المواد لمدة نصف ساعة تقريبًا.

دع الغطاء يتفاعل مع باقي المواد لمدة نصف ساعة تقريبًا. نقوم بفرك الغطاء بسلك أو إسفنجة وسنلاحظ مدى سهُولة إزالة الشحوم المتراكَمْة والسواد.

إذا وجدت بعض الشحوم، فعلينا استخدام الصابون السائل للتنظيف مرة أخرى وسيصبح غطاء المحرك كَمْا لو كان جديدًا مرة أخرى.

شطف جيدا بالماء وجفف.

استبدل الشفاط الكهربائي.

طريقة أخرى لتنظيف الشفاط الكهربائي

توجد عدة طرق لتنظيف الشفاط ومنها استخدام زيت القلي المستخدم وذلك من خلال الخطوات التالية