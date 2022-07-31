هِيْرجع كأنه جديد.. تنظيف عيون البوتجاز من الدهُون والبقع بمكون ميخطرش على بالك بدون دعك أو فرك

نظف الموقد والفرن والعينين من الشحوم والسواد تمامًا بدون أي مواد كيميائية.الموقد من أكثر الأجهزة الكهربائية المستخدمة على مدار اليوم لأنه يقوم بإعداد وجبات الطعام باستمرار، ومن المتوقع أن يسقط الطعام وشرب بقايا الموقد وفِيْ عيون الموقد أيضًا، ولا تنس الفرن والتحضير، مقلاة الرقائق فِيْ الفرن والصلصة والزيت يسقطان فِيْ الفرن وكل هذه الأوساخ والشحوم يصعب إزالتها بسهُولة وأنت بحاجة الكثير من المنظفات التي تساعد على إزالة هذه الدهُون الصعبة ولكن للأسف هذه المواد تؤثر على اليدين ولكن لا تقلق سنزودك بالمكونات وصفة رائعة لتنظيف جميع أجزاء القدر دون الإضرار بيديك على الإطلاق ما عليك سوى اتباع باقي الفقرات التالية، والبقاء معنا ومتابعتنا.

مكونات خلطة لتنظيف المواقد والعينين والأفران أيضًا بدون استخدام مواد كيميائية

يجب تنظيف المطبخ بشكل مستمر حتى يكون للمطبخ الشكل المناسب مع باقي المطبخ، ونريد أن لا تشتري ست البيت أبدًا أي مكونات صناعية، لكن الوصفة التي سنقدمها لكَمْ رائعة ومن حَقيْقَة تجربة، والآن إليك مكونات هذه الوصفة

ملعقة كبيرة ملح ليمون.

ملعقة من صودا الخبز.

صابون سائل.

أواني الأسلاك.

عصير الليمون.

ماء ساخن.

خطوات تنظيف عيون الموقد والفرن بدون استخدام مواد كيميائية

عند تنظيف الموقد، يجب ألا يكون ساخنًا، ويمكن ارتداء القفازات عند استخدام الوصفة، ويجب اتباع الخطوات التالية