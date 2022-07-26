هِيْرجع له لمعه من تانى…طريقة تحفة لتنظيف السيراميك والتواليت هتزيل سواد السنين وبدون مجهُود النتيجة مبهرة جدا

تنظيف السيراميك والصحية، السيراميك والمراحيض من أصعب الأماكن فِيْ التنظيف بسبب التصاق الألوان والأصباغ والغبار بها، لذلك تحتاج ربات البيوت إلى طرق سهلة والبحث عن خلطات سحرية رخيصة لتنظيفها وجعلها تبدو وكأنها جديدة. من الأفضل أن تكون مصنوعة من مواد طبيعية آمنة بدلاً من احتوائها على مواد كيميائية يمكن أن تسبب بعض الضرر، وسوف نتعلم طريقة واحدة لتنظيف السيراميك وأوعية المرحاض.

تنظيف السيراميك والصحية

طريقة بارعة لتنظيف السيراميك والمراحيض.

هناك عدة طرق لتنظيف السيراميك والمراحيض تستخدم هذه الطرق مزيجًا من المكونات الطبيعية أو الكيميائية الآمنة للبشرة.

لا تسبب أي ضرر، وتشمل هذه الخلطات ما يلي

خليط من الخل والكربونات على النحو التالي

المكونات

كوب خل أبيض.

كوب ماء ساخن.

3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

زجاجة رذاذ

فرشاة تنظيف أو قطعة من سلك الألمنيوم.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

نضع الماء الساخن فِيْ وعاء ونضيف الخل ويقلب جيدا.

أضيفِيْ صودا الخبز وسيصبح المزيج فورانًا، وبعد عدة دقائق، يوضع الخليط فِيْ زجاجة بخاخة ويهتز جيدًا للاستخدام.

رش الخليط على السيراميك وبعد بضع دقائق ستختفِيْ الأوساخ والبقع، ثم بفرشاة أو سلك، نظف السيراميك ووعاء المرحاض.

رش الماء على السيراميك واغسله بعد ذلك، وجفف السيراميك بمنشفة لمنع تكوّن الأوساخ والغبار.

تستخدم الوصفة مرتين أو أكثر فِيْ الشهر لتنظيف السيراميك، ويتم استخدامها يوميًا لتنظيف المرحاض.

طريقة أخرى لتنظيف السيراميك والمراحيض

المكونات

مصفاة قشر الليمون المسلوق.

نصف كوب من صودا الخبز.

قطعة من سلك المنيوم للتنظيف، ليفة او فرشاة.

زجاجة رذاذ بلاستيكية.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

خذ ماء الليمون المصفى وضعه فِيْ زجاجة رذاذ.

ضعي صودا الخبز على السيراميك المتسخ بزجاجة رذاذ، ورشي ماء قشر الليمون على الأرض بسلك أو فرشاة تنظيف، وافركي السيراميك لإزالة الأوساخ العالقة به.

رش الماء النظيف لغسل السيراميك والمراحيض بعد إزالة الأوساخ.

جفف السيراميك من الماء لمنع تكون الأتربة عليه.

نصائح لتنظيف السيراميك والمراحيض