هِيْفاء وهبي تبكي بعد زواج شقيقتها هناء بيعز عليّا فراقك

وجهت الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي، رسالة عاطفِيْة لشقيقتها هناء التي احتفلت بزواجها من إيدي بارودي ليلة الخميس 8 سبتمبر، أكدت فِيْها أنه رغم حزنها على انفصالها إلا أنها فِيْ نفس الوقت مطمئنة لأن زوجها. هُو “رجل محترم”.

شاركت هِيْفاء متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، مجموعة من الصور وبعض الفِيْديوهات القصيرة لشقيقتها وصديقها من حفل زفافهما الذي أقيم فِيْ جزيرة ليماسول فِيْ قبرص، وسمع صوتها وهُو يبكي فِيْ. واحد. من مقاطع الفِيْديو.

وأرفقت “ديفا” مع الصور والفِيْديوهات التي نشرتها، رسالة قالت فِيْها “منذ أن أدركنا العالم ونحن معا أخوات وزمالة ودعم بيننا، أنت الآن أحلى صديقة معك فستان أبيض تركتنا وذهبت إلَّى صديقك لتبدأ حياتك الجديدة معه “.

وأضاف “أتمنى لك (زوجك) دعمك وأمنك وحبيبك وشريكك، وستكون سعادة زوجك ونجمًا فِيْ حياته، وستعيش معه أجمل الأعوام. أنا فخور بانفصالك … لكن قلبي واثق أنك مع رجل محترم يحبك ويحترمك ويخشى عليك. إن شاء الله سيكونون سعداء فِيْ حياتهم معا “.

وحظيت مشاركة هِيْفاء بتفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بالعلاقة مع أخواتها، خاصة مع العشيقة التي أطلقت عليها اسم “هانو”، حيث وصلت فِيْ التعليقات “أجمل أخت فِيْ العالم”، “حبيبي، من تحب أختها وتتمنى لها السعادة “أحب علاقتها بأختها”.

كَمْا نشر صورة فردية أخرى لشقيقته، بفستان زفافها الأبيض، وهِيْ تحمل باقة من الورود البيضاء، وعلق عليها “عروستنا الرائعة هانو”.

الأعمال القادمة لهِيْفاء وهبي

يشار إلَّى أن الفنانة والممثلة اللبنانية هِيْفاء وهبي شاركت فِيْ فِيْلم “أشباح أوروبا” الذي سيعرض فِيْ الفترة المقبلة، بطولة باسم سمرة وأحمد الفِيْشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن. بيومي فؤاد تأليف كريم فاروق وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتستمر هِيْفاء أيضًا فِيْ تصوير مشاهدها فِيْ فِيْلمها القادم “رمسيس باريس” حيث ظهرت مؤخرًا فِيْ إحدى مناطق القاهرة القديمة. فِيْ الفِيْلم، تلعب هِيْفاء دور فتاة شهِيْرة اسمها “حنين” تجد نفسها فجأة فِيْ أوروبا ولا تستطيع استيعاب الصدمة.

يدور الفِيْلم حول صندوق يحتوي على أداة سحرية يمكنها نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلَّى فرنسا.