هِيْفاء وهبي تتألم خلال خضوعها لجلسة تجميل وتعلق سعيدة جداً بجسمي المثالي

فاجأت الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي الجمهُور بتوثيق جلسة التجميل التي خضعت فِيْها لتدليك ليبو للحفاظ على رشاقتها.

ويبدو أن هذا التوثيق جاء للترويج للمركز الذي أجرت فِيْه هِيْفاء وهبي جلسة التجميل، مؤكدة أن التقنية التي استخدمتها الخبيرة أثناء الجلسة كانت شائعة للغاية بين النساء والرجال لأنها حققت نتائج ملموسة فِيْ وقت قصير.

وعلقت النجمة اللبنانية قائلة “أنا سعيدة جدًا بجسدي المثالي”.

ظهرت هِيْفاء وهبي مستلقية على السرير مرتدية بذلة بيضاء خاصة لتخضع لهذه التقنية، حيث بدا الألم الذي شعرت به عَنّْدما لامست الآلة جسدها واضحًا.

ورغم الألم الذي شعرت به هِيْفاء وهبي، إلا أنها كانت سعيدة بهذه التجربة، خاصة أنها من النجمات المستعدات دائمًا للحفاظ على مظهرها الخارجي، الأمر الذي جعلها فِيْ كثير من الأحيان نموذجًا يحتذى به للمرأة العربية.

وتفاعل المعجبون مع هذا الفِيْديو، معربين عَنّْ سعادتهم بعفوية هِيْفاء وهبي وكشفها عَنّْ الطريقة التي تتبناها للحفاظ على شبابها ورشاقتها.

وعلق أحد المتابعين “ترويج هِيْفاء واضح فِيْ هذا الفِيْديو، حيث أظهر وجهها ويدها فقط دون إبراز المناطق الأخرى من جسدها حيث تتعرض لهذه التقنية”.

وأضاف معلق آخر “هِيْفاء وهبي مثال للجمال العربي. لا توجد نجمة فِيْ المشهد الفني تتمتع بنفس المعايير الجمالية، وهُو ما جعلها دائما مثالا يحتذى به”.

كَمْا اعتبر بعض المتابعين أن هِيْفاء وهبي فاجأت الجمهُور بإطلالاتها وفِيْديوهاتها التي تنشرها على صفحتها الخاصة، معتبرين أن اسمها من أكثر الأسماء التي يتم البحث عَنّْها على جوجل.

وفِيْ سياق آخر، نشرت هِيْفاء وهبي صورة لوالدتها تهنئها بمغادرة المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت هِيْفاء وهبي “كان اليوم وقتًا عصيبًا علينا، والحمد لله على سلامتك، ستة فِيْ المجموع يا أمي. شكرًا لفريق الطوارئ فِيْ مستشفى طراد والدكتور ريان على رعاية والدتي”.

يشار إلَّى أن الفنانة هِيْفاء وهبي تستعد لطرح أغنية “باسا وبطرج” على ألبومها الجديد، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد الصاوي وتوزيع هاني يعقوب.