هِيْفاء وهبي تتفاعل مع الجمهُور الذي التف حول سيارتها خلال تصوير فِيْلمها

خرجت النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي من سطح سيارتها لتحية الجمهُور أثناء تصوير مشاهدها فِيْ فِيْلم “رمسيس باريس”.

ووثق وهبي الأجواء، حيث شهدت منطقة “منشية ناصر” حيث تم تصوير الفِيْلم، حشدا من الناس حول سيارة النجمة اللبنانية، الذين علقوا على مقطع الفِيْديو عبر “انستجرام” “ناس من منشية ناصر بحبك.، لحظة خروجي من موقع تصوير فِيْلمي الجديد رمسيس باريس، وأضاف أحد المتابعين معلقًا “هايدي حب الناس لأحلى فنانة”، وعلق آخر “عرض للحب. “

تلعب هِيْفاء وهبي دور فتاة شهِيْرة اسمها “حنين” تجد نفسها فجأة فِيْ أوروبا ولا تستطيع استيعاب الصدمة، بحسب تصريحاتها السابقة.

وصلت الفنانة هِيْفاء وهبي إلَّى القاهرة قبل أيام من بيروت، لاستئناف تصوير الكواليس لفِيْلمها الجديد فِيْ إحدى مناطق القاهرة القديمة، حيث كانت الأجواء بين هِيْفاء وحمدي المرغني ومحمود حافظ، مع ينضم باقي الممثلين إلَّى التصوير على التوالي.

لم يتبق سوى 10 أيام على فريق العمل وعائلة الفِيْلم لإنهاء التصوير بشكل نهائي، وبعدها سيدخل الفِيْلم مرحلتي التحرير والمزج ليكون جاهزًا للعرض فِيْ الفترة المقبلة، خاصة وأن شركة الإنتاج قررت تقديم العمل. فِيْ وقت لاحق من هذا العام، والذي يتم توزيعه بواسطة Synergy Films.

صورت هِيْفاء وهبي بعض مشاهدها فِيْ العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر لكن التصوير توقف قبل شهر رمضان.

قِصَّة فِيْلم “رمسيس باريس”

يدور الفِيْلم حول صندوق يحتوي على أداة سحرية يمكنها نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلَّى فرنسا.

تنقلب الأمور رأسًا على عقب عَنّْدما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص الموجودين فِيْ العاصمة الفرنسية، دون أن يفهموا ما حدث لهم، ويحاولون العودة.

يشار إلَّى أن فِيْلم “رمسيس باريس”، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير، بطولة هِيْفاء وهبي، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وغيرهم من الفنانين.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى فِيْ السينما فِيْلم “30 مارس” الذي عرض العام الماضي من بطولة أحمد الفِيْشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وخالد الصاوي وصبري فواز. احمد خالد. صالح ومحمد جمعة وندى موسى ومحمد شاهِيْن ومحمد علي رزق إلَّى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم نيللي كريم وإنجي المقدم ووليد فواز وتأليف حميد المدني.