هِيْفاء وهبي تدعم إليسا “انوثة واحساس.. انتي وبس”

حرصت النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي على دعم زميلتها الفنانة إليسا، بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة “أنا باس” التي أثارت جدلاً كبيراً فِيْ الأيام الأخيرة بعد الخلاف الذي حدث. بين اليسا وكاتب الاغنية احمد ماضي وملحنها زياد برجي.

ونشرت هِيْفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، تضمنت رَابِطًْا لمقطع الفِيْديو الرسمي لأغنية إليسا “أنا فقط”، وكتبت أنوثة وشعور وأنت فريد … صديقتي الرائعة إليسا، تهانينا على اغنية حلوة جدا جدا … ولا أهنئ إلا نجاحك “.

من جهتها ردت إليسا على تغريدة هِيْفاء وهبي وكتبت بالإنجليزية “نجمتي الجميلة لك قلب نقي وجميل .. بحبك ما دمت تروح القمر وتعود”.

وعبر الجمهُور عَنّْ سعادته بتأكيد هِيْفاء وهبي صداقتها القوية مع النجمة اللبنانية إليسا، مظهرين دعمهم بعد أن هدد شاعر الأغنية أحمد ماضي بتصعيد خلافه معها والتوجه إلَّى المحكَمْة، معتبرين عدم رضاها عَنّْ موقفها، بعد أن طلبت إليسا من الفنانة. زياد برجي للرد على كاتبة الأغنية خلال مقابلتها الإعلامية.

النجمان يشجعان بعضهما البعض بشكل مستمر، فِيْ كل عمل فني، وقد هنأت إليسا هِيْفاء بأغنيتها “تيجي” التي أطلقتها فِيْ يوليو الماضي، وكتبت لها تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر “. “الكثير من الجاذبية والسعادة فِيْ فِيْديو واحد. تهانينا يا صديقي العزيز على هذه الأغنية المبهجة. أنت تجعل صيفنا أكثر إشراقًا.”

ردت هِيْفاء وهبي على صديقتها إليسا حينها قائلة “صديقي العزيز رسالتك تعَنّْي الكثير! أنا سعيد لأنك تستمتع (جو تيجي). أحبك يا إليزابيث “.

على الصعيد التقني، أطلقت إليسا رسميًا شركتها الإنتاجية الجديدة، التسجيلات الإلكترونية، بالتزامن مع أغنيتها الأخيرة “I WAS”.

وقالت إليسا فِيْ بيان صحفِيْ، إن أغنية “أنا وبس” هِيْ أول أغنية من ألبومها الجديد، والتي ستطلقها مع شركتها الجديدة، التسجيلات الإلكترونية، وسيضم الألبوم العديد من الأغاني المليئة بالقصص والمفاجآت. سيصدر بالتعاون مع شركة التوزيع الرقمي ويتري.

ورد أن أحمد ماضي هدد النجمة اللبنانية إليسا باللجوء إلَّى القضاء بعد إطلاق الأغنية على “يوتيوب”، وكتب “بيني وبيننا فِيْ القضاء … هُونيك تتعرض للورق .. لن أفعل الشيء نفسه. تجاوب معه وترتكب الأخطاء “.