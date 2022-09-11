هِيْفاء وهبي ترقص على أنغام “نور العين” لـ عمرو دياب بـ”الكعب العالي”

ووثق مقطع فِيْديو للفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي وهِيْ تؤدي وصلة رقص على أغنية النجم المصري عمرو دياب “نور العين” فِيْ حفل زفاف شقيقتها فِيْ قبرص.

ظهرت هِيْفاء وهبي فِيْ مقطع فِيْديو متداول على “ إنستجرام ” مرتدية فستان ضيق وكانت ترقص بكعب عال مع امرأة أخرى.

هِيْفاء وهبي تبعث برسالة مؤثرة

وجهت الفنانة اللبنانية رسالة عاطفِيْة لشقيقتها هناء التي احتفلت بزواجها من إيدي بارودي ليلة الخميس 8 سبتمبر، مؤكدة أنها رغم حزنها على انفصالها إلا أنها فِيْ نفس الوقت مطمئنة لأن زوجها مطمئن. “رجل محترم”

شاركت هِيْفاء متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، مجموعة من الصور وبعض الفِيْديوهات القصيرة لشقيقتها وصديقها من حفل زفافهما الذي أقيم فِيْ جزيرة ليماسول فِيْ قبرص، وسمع صوتها وهُو يبكي فِيْ. واحد. من مقاطع الفِيْديو.

وأرفقت “ديفا” مع الصور والفِيْديوهات التي نشرتها، رسالة قالت فِيْها “منذ أن أدركنا العالم ونحن معا أخوات وزمالة ودعم بيننا، أنت الآن أحلى صديقة معك فستان أبيض تركتنا وذهبت إلَّى صديقك لتبدأ حياتك الجديدة معه “.

وأضاف “أتمنى لك (زوجك) دعمك وأمنك وحبيبك وشريكك، وستكون سعادة زوجك ونجمًا فِيْ حياته، وستعيش معه أجمل الأعوام. أنا فخور بانفصالك … لكن قلبي واثق أنك مع رجل محترم يحبك ويحترمك ويخشى عليك. إن شاء الله سيكونون سعداء فِيْ حياتهم معا “.

وحظيت مشاركة هِيْفاء بتفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بالعلاقة مع أخواتها، خاصة مع العشيقة التي أطلقت عليها اسم “هانو”، حيث وصلت فِيْ التعليقات “أجمل أخت فِيْ العالم”، “حبيبي، من تحب أختها وتتمنى لها السعادة “أحب علاقتها بأختها”.

كَمْا نشر صورة فردية أخرى لشقيقته، بفستان زفافها الأبيض، وهِيْ تحمل باقة من الورود البيضاء، وعلق عليها “عروستنا الرائعة هانو”.

هِيْفاء وهبي تستأنف تصوير مشاهدها فِيْ فِيْلم “رمسيس باريس”

من الناحية الفنية، استأنفت هِيْفاء وهبي تصوير آخر مشاهد فِيْلمها الجديد “رمسيس باريس”، فِيْ إحدى المناطق الشعبية بالعاصمة المصرية القاهرة.

فِيْلم “رمسيس باريس” بطولة هِيْفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.