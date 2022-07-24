هِيْفاء وهبي تغني فِيْ العلمين الجديدة.. وسعر التذكرة يصل لـ 2000 دولار

ينتظر عشاق النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي فِيْ مصر حفلها المقبل فِيْ مدينة العلمين الجديدة الجمعة المقبل، 29 يوليو، فِيْ وقت تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 950 و 35 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 50-2000 دولار أمريكي.

يأتي حفل هِيْفاء وهبي بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “تيجي”، حيث سجلت الأغنية قرابة 13 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب قبل أسبوعين، بالإضافة إلَّى التفاعل الواسع الذي حققته الأغنية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أصدر منظم حفل Diva فِيْ العلمين الجديدة، يوم السبت، التذاكر على موقعه الرسمي، وتم تقسيم الأسعار إلَّى 4 فئات الفئة الأولى بسعر 950 جنيهًا، وحوالي 50 دولارًا أمريكيًا، والتذكرة تشمل فقط الدخول للحفل. . .

أما الفئة الثانية فكانت عبارة عَنّْ طاولة لأربعة أشخاص فِيْ منطقة مرتفعة تبلغ 8000 جنيه أي ما يعادل 420 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ سعر الفئة الثالثة 15000 جنيه أي ما يعادل حوالي (800 دولار) أي طاولة لـ 6 أشخاص شاملة العشاء.

وبحسب قائمة الأسعار، جاءت الفئة الرابعة والأخيرة بأعلى سعر بـ 35 ألف جنيه أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي، وهِيْ عبارة عَنّْ طاولة لثمانية أفراد (VIP).

هِيْفاء وهبي حاليا فِيْ تونس، حيث أحيت ليلة أمس السبت 23 يوليو، حفلا خاصا فِيْ منتجع فِيْ الحمامات، حيث قدمت العديد من الأغاني التي أحبها الجمهُور وتفاعل معها كثيرا.

يشار إلَّى أن الفنانة والمغنية اللبنانية ركزت فِيْ كليبها الأخير “تيجي” على تقديم عروض راقِصَّة متنوعة، إضافة إلَّى تنوع إطلالتها التي اتسمت بالبساطة، ولفت الأنظار.

على الصعيد السينمائي، توشك هِيْفاء وهبي على الانتهاء من تصوير فِيْلمها الجديد “رمسيس باريس”، الذي تم تصويره بين فرنسا ومصر، ويدور حول إطار كوميدي عَنّْ عصابة تخطط لسرقة الموناليزا من متحف اللوفر الشهِيْر.

وفِيْلم “رمسيس باريس” بطولة هِيْفاء وهبي ومحمود حافظ ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ومحمد سلام ومحمد أسامة من مسلسل أوس أوس وسميرة مقرون. الفِيْلم من إخراج أحمد خالد موسى. ، وتأليف كريم حسن بشير.