أطلقت هِيْفاء وهبي حسابها على تطبيق Tik Tok، بإطلاق تحدي جديد لألحان أغنيتها التي أطلقتها السبت الماضي، وحققت رقما قياسيا من المشاهدات على قناتها على اليوتيوب.

ونشرت الفنانة والمغنية اللبنانية على Tik Tok مقتطفًا قصيرًا من الفِيْديو كليب لأغنيتها “Tigi”، حيث أطلقت التحدي الجديد Tigi Dance Challenge، وسرعان ما عبر الجمهُور عَنّْ سعادتهم للمشاركة فِيْ هذا التحدي.

التعليقات على الفِيْديو تقول “مبروك حساب هِيْفاء تيك توك”، هِيْفاء، وأخيراً قلبي قمت بعمل تيك توك. أحلى رجل يلتقي بالله “،” لنأخذ الاتجاه على تيك توك “.

روّجت هِيْفاء وهبي دخولها إلَّى المنصة الشهِيْرة عبر فِيْديو نشرته على إنستجرام وأرفقت رَابِطًْا لحسابها على تطبيق تيك توك.

التحدي الذي أطلقته “ ديفا ” كَمْا يسميها معجبوها، يقوم على خطوات رقص فِيْ جو حماسي، خاصة وأن الأغنية الجديدة تحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفِيْ أماكن الحياة الليلية.

حققت هِيْفاء وهبي نجاحات متتالية بأغنيتها الجديدة “تيجي” حيث أصبحت أول نجمة عربية تحطم الاتجاه البريطاني وتحتل الصدارة لأيام عديدة على لائحة الدول العربية من خلال هاشتاغ “تيجي”.

كَمْا تصدرت النجمة اللبنانية نتائج الاستطلاعات على الصفحات التقنية الإلكترونية، وتجاوزت 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فِيْ خمسة أيام فقط، لتصل إلَّى الاتجاه العالمي.

تعاونت هِيْفاء وهبي فِيْ هذا العمل مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن غريب والموزع محمد عمار، وصورته فِيْ لبنان لمدة يومين متتاليين بإشراف المخرج سليم ترك.

وقالت مديرة هِيْفاء التجارية وهبي خلال تصريح سابق لـ “العرب اليوم” “الفنانة سعيدة للغاية بعاطفة الجمهُور وتفاعلهم مع أغنيتها، لذا فهِيْ تشاهد أصداءها وتكتب ردود أفعالها على مواقع التواصل الاجتماعي، كَمْا تشكر الله على هذا التوفِيْق”. من خلال أغنيته “.

يشار إلَّى أن هِيْفاء وهبي تستعد لاستئناف تصوير فِيْلمها الجديد “رمسيس باريس” بعد انتهاء الحفلات هذا الصيف، بحسب مخرجها الملحن المصري خالد التهامي، الذي أكد أن هناك الكثير من التقدم. صنع .تم ​​الانتهاء من التصوير فِيْ باريس فِيْ الفترة الماضية، كونها بقية المشاهد التي تم تصويرها فِيْ القاهرة.