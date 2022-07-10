هِيْفاء وهبي من يزج باسمي سأتعامل معه بصرماية القانون.. يا عيب الشوم

أعربت هِيْفاء وهبي عَنّْ استيائها من المشاكل التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلَّى حماسها لمقاضاة كل من يطرحها على مواضيع لا علاقة لها بها.

واعتبرت هِيْفاء وهبي، فِيْ تعليق لها على موقع الأستوري على إنستغرام، أن “الأمر لا علاقة له بأي عقد لشخصية العصابة، يتابعه البعض، لوضع اسمهم فِيْ قضايا بعيدة عَنّْ ذلك”.

وأضافت “أي شخص يريد أن يأخذني فِيْ قضايا تهمني، أريد أن أتعامل معها بصرامة (فِيْ مكان) القانون. عار عليكَمْ وعلى كل من اكتفوا بهذا الوضع المهِيْن.

ودعت الفنانة اللبنانية معجبيها إلَّى عدم المشاركة فِيْ هذه المهزلة وإلا “لا تريد الشخص المهتم أن يشارك فِيْ هذه المهزلة ويكون جزءًا من هذا الموضوع”.

وأوضحت هِيْفاء وهبي أنها حرة تمامًا فِيْ الضغط على زر الإعجاب لأي تغريدة عَنّْ أغنيتها الجديدة “تيجي”، وعلقت “لا يحق لأحد أن يهِيْن وينشر أخبارًا كاذبة لأنه غاضب”. سوف أقاضيك.”

وختم وهبي تعليقه بالاستعانة بالحكَمْ “رفع دعوى قضائية ضد هذا الفأر قبل حذف تعليقه”.

وتفاعل المتابعون مع تعليق هِيْفاء وهبي، معتبرين أنها لطالما كانت من النجوم التي تقتل كل من يعتقد أنهم تجاوزوا الخط الأحمر.

وعلق أحد المتابعين “شكرًا لأنك لم تخذلنا أبدًا، شكرًا لك على منحنا الأفضل دائمًا، شكرًا لك دائمًا على إسعادنا وشكرًا لك دائمًا على جعلنا نشعر بالفخر أكثر فأكثر بك”.

وأضافت أخرى “برافو بالنسبة لها، عرفت كَيْفَ تقضي على أحد معجبي النجمة، ولم تسمح لأي شخص بجرها إلَّى مستنقع الكراهِيْة والاستياء”.

وأشار المتابعون إلَّى أن هِيْفاء وهبي استاءت من تعليق إحدى عشاق الفنانة نانسي عجرم، التي أشارت إلَّى أن السبب هُو تزامن أغنية “تيجي” مع أغنية “صح ساها”.

وفِيْ السياق ذاته، تصدرت أغنية “تيجي” الاتجاه فِيْ عدة دول عربية، وتجاوز فِيْديو الأغنية على تطبيق إنستجرام 1.1 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

كَمْا حقق الفِيْديو الموسيقي “تيجي” نجاحا كبيرا على قناة هِيْفاء وهبي الرسمية على اليوتيوب. تجاوز عدد المشاهدات مليوني مشاهدة فِيْ يوم واحد. أصبحت الأغنية رائجة على اليوتيوب فِيْ لبنان، تونس، المغرب، مصر، الجزائر، الأردن. والمملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.

وكان لافتاً أن هِيْفاء وهبي هِيْ الفنانة العربية الوحيدة التي تصدرت صيحة المملكة المتحدة على تويتر بعد إصدار أحدث أعمالها الغنائية “تيجي”.

أغنية هِيْفاء وهبي “تيجي” من أشهر الأغاني على اليوتيوب عالميا.