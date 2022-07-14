هِيْفا وهبي تحقق انجازا “غير مسبوق” كأول فنانة عربية

حققت الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي إنجازاً “غير مسبوق” بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تقود الصيحة فِيْ المملكة المتحدة بأغنيتها الجديدة “تيجي” التي ظهرت على موقع “يوتيوب” قبل أيام.

خلال مسيرة الفنانين العرب، لم يتصدر أي منهم الترند فِيْ بريطانيا، لكن الاهتمام اقتصر على عملهم فِيْ الدول العربية، لكن هِيْفاء وهبي فاقت التوقعات هذه المرة واستطاعت أغنيتهم ​​أن تتصدر المملكة المتحدة.

وكانت وهبي تصدرت الترند العربي بعد طرح الأغنية لتنافسها فِيْ موسم عيد الأضحى، وبلغ عدد المشاهدات فِيْ خمسة أيام خمسة ملايين ونصف المليون متابع على قناة الفنانة “يوتيوب”. “

وعبرت الفنانة عَنّْ سعادتها البالغة بتفاعل الجمهُور وقالت “الحمد لله على النجاح الذي تحقق”.

ويأتي إطلاق هِيْفاء وهبي لهذه الأغنية على الرغم من دخول منافسين آخرين إلَّى الساحة بأغاني جديدة مثل عمرو دياب وأصالة، فضلًا عَنّْ حَقيْقَة أن موسم عيد الأضحى مليء بالروائع السينمائية. فِيْه.

من جهتها، وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة حب وامتنان لهِيْفاء وهبي، مباركة لها على إطلاق أغنيتها “تيجي”، حيث أشارت إلَّى أنها تحتوي على الكثير من “السعادة والفكاهة”.

ونشرت إليسا أغنية هِيْفاء الجديدة على حسابها بموقع تويتر، وأشارت إلَّى أن هِيْفاء جعلت الصيف أكثر إشراقًا.

وكتبت إليسا فِيْ تغريدتها “الكثير من الفكاهة والسعادة فِيْ فِيْديو واحد. مبروك لصديقي هِيْفاء وهبي على هذا الفِيْديو كليب السعيد. أنت تجعل صيفنا أكثر إشراقا”.

على التوالي؛ ردت هِيْفاء وهبي على تغريدة إليسا واصفة إياها بـ “صديقتها الرائعة”، قائلة إن رأيها يعَنّْي لها الكثير، كَمْا أعربت عَنّْ حبها لها بقولها “صديقتي الرائعة إليسا، وصول هذا منك يعَنّْي الكثير”. بالنسبة لي، سعيد أنك تستمتع بجو “تيجي”، أحبك إليسا.

تعاونت هِيْفاء وهبي فِيْ هذا العمل مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن غريب والموزع محمد عمار، وصورته فِيْ لبنان لمدة يومين متتاليين بإشراف المخرج سليم ترك.

فِيْ المقابل، تستعد الفنانة اللبنانية لاستئناف تصوير فِيْلمها الجديد “رمسيس باريس”، بعد انتهاء الحفلات هذا الصيف.