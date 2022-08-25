هِيْلاري كلينتون تصف خسارتها أمام كيم كارداشيان بـ”الموجعة”‎‎

وصفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة هِيْلاري كلينتون خسارتها أمام نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأنها “مؤلمة” فِيْ اختبار قانوني أُجري كجزء من المسلسل الوثائقي الجديد Gutsy.

هِيْلاري زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ووزيرة الخارجية الأسبق، لم تتوقع هذه الخسارة إطلاقا بالطبع، وهِيْ المحامية ذات الخبرة وطبيبة القانون، التي ستواجه طالبة السنة الأولى فِيْ نفس التخصص كيم كارداشيان. .

لكن نجم الواقع قلب الطاولة وحقق نصرًا ساحقًا على كلينتون فِيْ جولة أسئلة حول الفرق بين الابتزاز والسرقة ومتى تطالب بالدفاع عَنّْ النفس.

تمكنت كارداشيان من الفوز بنتيجة 4-11، ووصفت هِيْلاري كلينتون خسارتها بـ “المؤلمة”، بحسب مجلة “بيبول” الأمريكية.

علّق نجم تلفزيون الواقع على أنه حصل على سنته الأولى من الدراسات القانونية فِيْ تدريب احترافِيْ لدى مكتب محاماة فِيْ سان فرانسيسكو، وأن اجتياز ما يسمى بامتحان “بار الأطفال” كان صعبًا، وأنه رسب مرتين قبل أن يجتاز الثالث. . .

وأشارت كيم إلَّى أن أطفالها كانوا معها عَنّْدما ظهرت النتائج ورأوها تبكي، وفِيْ المرة الثالثة بكت دموع سعيدة بعد نجاحها.

من ناحية أخرى، نصحت تشيلسي والدتها، هِيْلاري كلينتون، بالتصرف بناءً على ردود أفعالها، قائلة “فِيْ بعض الأحيان، كنت أرى والدتي تعرف الإجابة، لكنها لم تضغط على الجرس فِيْ الوقت المناسب. لقد أدهشني ذلك.” ما فعله كيم “.

الجدير بالذكر أن كيم كارداشيان شاركت فِيْ المسلسل الوثائقي Gusty فِيْ مواجهة قانونية ضد هِيْلاري كلينتون، والتي تتكون من 8 حلقات، والتي ستذاع فِيْ 9 سبتمبر، مع تقديم ابنة هِيْلاري، تشيلسي كلينتون، فِيْما يستند المسلسل. على الكتاب الأكثر مبيعًا “الأم والبنت” لعام 2022. كتاب المرأة الشجاعة.