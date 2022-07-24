هِيْلمع زى المرايا.. أنسى اصفرار التواليت وفواصل السيراميك السوادء والاصفرار فِيْ الارضيات بخلطة جبارة زي السحر

يلمعون مثل المرايا، انسوا اصفرار المرحاض والمفاصل الخزفِيْة السوداء، أما عملية تنظيف الحمام من الاصفرار فلم تعد صعبة لدرجة تجعل ربات البيوت ينفرن ويؤجلن حتى يحَلْ الأمر، تزداد صعوبة. يمتزج بالماء، وترسب الماء وعدم التجفِيْف المستمر لجميع أجزاء المطبخ يتسبب فِيْ اصفرار الجدران والأرضيات والرطوبة والتعفن أحيانًا، لذا اتبع سطور مقالنا اليوم للحصول على الطريقة.

كيفِيْة تنظيف الحمام من اللون المصفر بالخل الأبيض

المكونات والأدوات المطلوبة

كوبان من الخل الأبيض.

كوب كبير من الماء الساخن.

زجاجة رذاذ

اسفنجة ناعمة

خطوات وطريقة استخدام الخل لتنظيف الاصفرار فِيْ الحمام –

أضف جميع المكونات إلى زجاجة الرش ورجها حتى يمتزج الخل الأبيض جيدًا مع الماء ويصبح خليطًا واحدًا ومحَلْولًا متجانسًا.

بعد ذلك، عند الرش، ركز على المناطق المتعفنة أو المصفرة على قاعدة الحمام أو داخلها وبلاط السيراميك، إما على الأرض أو على الجدران.

اتركي المزيج على المناطق المراد تنظيفها لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم اشطفِيْها بماء الصنبور الجاري ويفضل الماء الساخن.

ثم إفراغ الحمام بالكامل من أي ماء، لأن ترك الماء يزيد الأمر سوءًا ويتحول إلى اللون الأصفر مرة أخرى، ويجب أن تتم عملية التجفِيْف يوميًا بعد استخدام الحمام.

استخدم المشروبات الغازية لتنظيف الاصفرار من الحمامات والسيراميك

المكونات المطلوبة –

كوب كبير من أي مشروب غازي.

ماء دافئ.

فرشاة تنظيف الأرضيات.

خطوات وطريقة استخدام الصودا للتخلص من المراحيض الصفراء –