هِيْلمع فِيْ ثواني.. تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الاصفرار بمكون ميخطرش على بالك هِيْرجع كأنه جديد

تعاني معظم السيدات وربات البيوت من كثرة الشحوم والأوساخ المتراكَمْة على الأرضيات والسيراميك فِيْ الحمام والمطبخ، وفوق كل ذلك فإنه من المؤلم بذل الكثير من الجهد والتنقية والدعك للتخلص منه. كل هذه الدهُون، كَمْا تلجأ بعض النساء إلى شراء المنظفات، وبعضها له آثار ضارة على الجلد، وعند التنظيف، أو أن بعضها يكون له تكلفة عالية، ولكن هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التخلص من كل الأوساخ والأتربة. الدهُون التي تقع على سيراميك المطبخ وكذلك الحمام، ونشرح فِيْ هذا المقال أهم وأفضل هذه الطرق الناجحة.

مكونات التنظيف للأرضيات الخزفِيْة والمطبخ والحمام

تبحث معظم النساء عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف أرضيات المطبخ والحمام والسيراميك بأقل تكلفة مع إعطائهن نتائج فعالة فِيْ المرة الأولى، لذلك إليك المكونات التي نحتاجها فِيْ هذا المزيج السحري الموضحة على النحو التالي.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

3 حبات ليمون

كوب من الصابون السائل.

وعاء عميق

كَمْية كافِيْة من الماء.

طريقة تحضير خلطة لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ

وبعد لقائكَمْ فِيْ السطور السابقة حول أهم المكونات التي نحتاجها والتي هِيْ سهلة وبسيطة وغير مكلفة، نشرح لك كيفِيْة تحضير الخليط وتنظيفه بسهُولة بأقل جهد ووقت مما يعني حصولك على نتائج مضمونة .. منذ المرة الأولى.