هِيْلمع فِيْ ثواني.. تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الاصفرار والبقع بمكون سحري هِيْرجع كأنه جديد

تنظيف سيراميك الحمامات والمطبخ من الترسبات الكلسية والاصفرار

الحمام من أقذر الأماكن فِيْ المنزل، حيث تتراكَمْ فِيْه العديد من البكتيريا والفِيْروسات، وهناك بعض الروائح الكريهة المزعجة، ونلاحظ اصفرار سيراميك الحمام والمطبخ ويصعب تنظيفه وإزالة هذا الاصفرار، يتحول اللون بين الفواصل إلى اللون الأسود وهذا يجعل المنظر العام سيئًا، وهذا ما يزعج ربة المنزل كثيرًا، لذلك تلجأ ربة المنزل إلى استخدام بعض المنظفات الجاهزة التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر الجلد وتسبب بعض الضرر وكذلك الضرر. الجهاز التنفسي، لذلك تبحث ربة المنزل عن بعض المواد الطبيعية التي تساعد فِيْ تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الجير والاصفرار.

تنظيف سيراميك الحمامات والمطبخ من الترسبات الكلسية والاصفرار

سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير الخليط السحري، وتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ من الجير والأصفر، من هذه المكونات

نصف كوب من صابون الأطباق السائل.

كوب خل أبيض.

2 كوب ماء مغلي.

5 ملاعق كبيرة كربونات.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المرجوة

خذ وعاءًا مناسبًا وضع جميع المكونات فِيْه.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

رش الخليط على السيراميك.

نلاحظ فقاعات السيراميك وإزالة الأوساخ.

يمكن فرك الخليط بإسفنجة.

يمكن فرك الخليط بإسفنجة. اتركي الخليط لمدة دقيقتين.

نفرك السيراميك بالإسفنجة المخصصة لذلك.

نغسل السيراميك بالماء ونجفف بقطعة قماش قطنية.

ويفضل فتح جميع النوافذ لتهُوية المكان.

يفضل تكرار هذه العملية مرة فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

تقوم بعض الأمهات برش معطر جو فِيْ الحمام لرائحة منعشة وفاخرة.

نصائح للحفاظ على نظافة الحمام

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب اصفرار السيراميك وانبعاث الروائح المزعجة من الحمام