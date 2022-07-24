هِيْمنة العلامات المحلية.. شحنات الصين من الهُواتف المحمولة تقفز 9.2%

ارتفعت شحنات الهُواتف المحمولة فِيْ الصين بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي إلَّى 2.02 مليون وحدة خلال يونيو 2022.

وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ؛ أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأحد أن إجمالي الشحنات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصل إلَّى 136 مليون وحدة.

وبلغت الشحنات المحلية من الهُواتف المحمولة بتقنية الجيل الخامس حوالي 23.03 مليون وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 16.3٪ عَنّْ العام السابق وتمثل 82.2٪ من إجمالي الشحنات.

واصلت العلامات التجارية المحلية الهِيْمنة على سوق الهُواتف المحمولة فِيْ الصين خلال شهر يونيو.

وأشار تقرير حديث صادر عَنّْ Canalys فِيْ يوليو إلَّى أن الشركات الصينية استحوذت على تصنيع الهُواتف الذكية فِيْ الهند، محققة 76٪ من إجمالي شحنات الهُواتف الذكية فِيْ الهند خلال الربع الثاني من عام 2022، وتصدرت Xiaomi الطريق بـ 7 ملايين شحنة وحصة سوقية تبلغ 19. ٪.

وجاءت شركة Realme الصينية فِيْ المرتبة الثالثة، حيث تمكنت من شحن 6.1 مليون وحدة، بحصة سوقية 17٪، تليها Vivo بـ 6 ملايين شحنة، بحصة سوقية 16٪، والمركز الخامس OPPO بـ 5.5 مليون شحنة. بحصة سوقية تبلغ 15٪.

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، أُجبرت بعض الشركات العملاقة على الخروج من روسيا، بما فِيْ ذلك Samsung و Apple. بينما شكلت الهُواتف الذكية الصينية ثلثي جميع المبيعات الجديدة فِيْ روسيا بين أبريل ويونيو من هذا العام.

استحوذت العلامات التجارية للهُواتف الذكية الصينية مثل Xiaomi و Realme و Honor على 42٪ من مبيعات الهُواتف الذكية الروسية فِيْ مايو 2022، بينما فِيْ نفس الفترة من العام الماضي، حصلت هذه الشركات على 28٪ فقط.