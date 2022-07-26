هِيْنور زى الشمعه.. اقوي خلطة جهنمية لتنظيف الحمام والاحواض وفواصل السيراميك هِيْرجع جديد فِيْ دقائق

Henor مثل الشمعة، تنظيف الحمام والمغاسل والشاشات الخزفِيْة عملية تنظيف الحمام والمرحاض والفواصل من الأشياء التي لا تقوم بها معظم ربات البيوت بشكل يومي أو شبه يومي. الماء على الجدران والأرضيات، والماء الذي يستقر على السيراميك يجعل السيراميك يتحول إلى اللون الأصفر والبني والفواصل بينهما مما يؤثر على مظهر السيراميك والحمام ككل، وكذلك ترسب الماء فِيْ الخزف. المرحاض يجعلها صفراء، وسنقدم لك أكثر من وصفة تساعدك على تنظيفه وإزالة أي اصفرار.

تنظيف الحمام والمرحاض والفواصل

يمكنك استخدام أي من هذه الوصفات لتنظيف الحمام والمرحاض والفواصل بسهُولة وفِيْ وقت قصير وبفعالية كبيرة ومن بين هذه الطرق ما يلي –

تنظيف الحمام باستخدام مبيض الأكسجين

المكونات والأدوات المطلوبة –

فرشاة لتنظيف الأرضيات والحمامات.

كَمْية وفِيْرة من مبيض الأكسجين.

زجاجة رذاذ

كوب صغير من الخل الأبيض.

خطوات وطريقة تنظيف الحمامات باستخدام مبيض الأكسجين –

ضع الخل ومبيض الأكسجين والكثير من الماء فِيْ زجاجة الرش ورج جيدًا حتى يتجانس.

ابدأ برش جميع المناطق التي تحتاج إلى التنظيف واترك الخليط عليها لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل حتى يتفاعل مع الأوساخ والاصفرار.

ثم، باستخدام فرشاة الحمام والأرضيات، افرك جيدًا حتى تختفِيْ البقع تمامًا، ثم اشطفها تحت الماء الجاري البارد.

نظف الأرضية والحمامات من كل شيء وجففها تمامًا من الماء، يمكنك تكرار عملية التنظيف هذه مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

تنظيف الحمام بصودا الخبز

المكونات المطلوبة –

ملعقتان كبيرتان من الملح الأبيض.

كوب صغير من البيكنج بودر.

الكثير من الماء الساخن.

صابون سائل لغسيل الصحون.

لا رائحة عطرية.

خطوات استخدام البيكنج بودر لتنظيف الحمام والسيراميك –

نضع الملح مع البيكنج باودر فِيْ علبة صغيرة أولا ثم نسكب الماء الساخن عليها ونقلب جيدا وستجد فقاعات وفقاعات نتيجة التفاعل بين الماء والبيكنج بودر.

بعد ذلك نضيف باقي المكونات للخليط أعلاه ونضعها فِيْ زجاجة بخاخ بلاستيك وابدأ برش المناطق التي تحتاج للتنظيف واتركها لمدة نصف ساعة وبنفس الطريقة السابقة اشطف الأرضية ونظفها . .

الخل الأبيض لتنظيف المرحاض

يعتبر من أفضل أنواع المنظفات التي تحقق أفضل النتائج فِيْ القضاء على البكتيريا والجراثيم التي تنتشر فِيْ المرحاض.

ثم يتم استخدامه بأخذ الخليط ووضعه داخل زجاجة بخاخة ويمكن تخفِيْفه قليلاً بالماء الدافئ ثم

وزعي الخليط فِيْ الحمامات لأفضل نتائج سريعة.

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