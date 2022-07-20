هِيْهرب من بيتك.. طريقة التخلص من الفئران فِيْ المنزل طبيعيا استحالة تقرب من بيتك تاني بدون اي مواد كيميائية

نجد دائما أن معظم أنواع الحشرات مثل الصراصير والنمل والبعوض والفئران تنتشر فِيْ فصل الصيف، حيث أن كل هذه الحشرات تهرب من الشوارع بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بحثا عن منازل رطبة بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة، لما وجده الجميع يشتكي من انتشار أنواع مختلفة من الحشرات فِيْ المنازل رغم أن الأمهات تنظفها باستمرار ويبكي الأطفال عند رؤية هذه الحشرات وخاصة الفئران لأن حجمها كبير ومخيف لذا تحاول الأمهات استخدام طرق عديدة للتخلص من الفئران. لكن معظم هذه الأساليب لا تعمل، وتبحث الأمهات عن طرق للمساعدة فِيْ التخلص من الفئران. هذه الأخطاء هِيْ بالتأكيد.

كيفِيْة التخلص من الفئران فِيْ المنزل بشكل طبيعي

مشكلة كبيرة تواجهها الأمهات عند ملاحظة وجود الفئران فِيْ المنزل، حيث يهرب الجميع عند رؤية الفئران لأنها كبيرة ويمكن أن تعض شخصًا عند محاولتها قتلها، كَمْا أنها تأكل كل الطعام فِيْ المنزل وتتسبب فِيْ أضرار كبيرة إلى أثاث المنزل وجميع الأدوات الموجودة فِيْ المنزل، لذلك تحاول الأمهات إيجاد طريقة للتخلص منها قبل أن تسبب فسادًا فِيْ المنزل، ولهذا سنعرض لك طرقًا للتخلص من الفئران.

البصل والثوم للتخلص من الفئران.

تهرب الفئران من رائحة الثوم والبصل، لأنها تكره الروائح النفاذة، لذلك يمكنك تقطيع البصل إلى نصفِيْن ووضعه فِيْ الأماكن التي توجد بها الفئران، لأنها عندما تشم رائحة البصل تنفد من المنزل وكذلك الثوم.

استخدم مصائد الفئران

يمكن استخدام مصائد الفئران عن طريق شرائها من أماكن البيع ووضع فِيْها نوع من الطعام تفضل الفئران تناوله، وبالتالي عندما تشتم الفئران رائحة هذه الأطعمة، تقترب من تناولها، وبالتالي تغلق المصيدة. بسرعة ويمكن القضاء على الفئران بهذه الطريقة بسرعة.

تجنب تراكَمْ الطعام فِيْ القمامة

تستوطن الفئران فِيْ أماكن تواجد الأطعمة، لذا يفضل عدم ترك أطعمة فِيْ كل مكان، ولابد من التخلص من بقايا الطعام بعد الإنتهاء من تناوله، كَمْا لابد من التخلص من القمامة أول بأول، لأنها تسبب تجمع الحشرات، ولابد من تنظيف المنزل وعدم ترك أي تراكَمْات فِيْ منزل.