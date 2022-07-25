هِيْونداي سوناتا 2023 إطلالة اكثر جاذبية ومزايا داخلية بقسط 800 ريال

تمثل هِيْونداي سوناتا 2023 العديد من الأشياء للعديد من مشتري سيارات السيدان متوسطة الحجم. هذا ليس بسبب المنظر الأكثر جاذبية، ولكن أيضًا بسبب العديد من الميزات الداخلية. تعتبر Hyundai Sonata بشكل عام أيضًا ميسورة التكلفة وجيدة فِيْ الاقتصاد فِيْ استهلاك الوقود. بالإضافة إلى توفِيْر مساحة واسعة للركاب والبضائع. كَمْا يأتي مع ضمان الوكيل وضمانة إضافِيْة من بعض تجار السيارات فِيْ المملكة المتحدة والتي يمكن أن تمتد إلى نصف مليون كيلومتر. 2023 سوناتا متوفرة فِيْ أكثر من فئة، بما فِيْ ذلك الطراز الهجين، ولكن 2023 سوناتا سبورت هِيْ الأفضل بين جميع الفئات. ولا تنس، بالطبع، سوناتا سمارت 2023 من الدرجة الأولى.

المواصفات الفنية هِيْونداي سوناتا 2023

أعط سيارة سوناتا لاين إن تتميز هذه السيارة العائلية المتواضعة بتغيير مفاجئ فِيْ السرعة. يأتي ذلك بفضل محركها رباعي الأسطوانات بقوة 290 حصانًا. تعد 2023 Sonata N Line ممتعة أيضًا فِيْ القيادة، حيث تستغرق حوالي 5 ثوانٍ لتسارع من 0 إلى 60 ميل فِيْ الساعة. بالمقارنة مع المنافسين مثل هُوندا أكورد وتويوتا كامري، فإن سوناتا هِيْ وسيلة عملية للتجول فِيْ المدينة أو التعامل مع الرحَلْات البرية التي تستمر لساعات. سوناتا 2023 هِيْ أيضًا أكثر حيوية وأناقة. بالنسبة لكفاءة الوقود، تحصل سوناتا على ما يقرب من 37 ميلا فِيْ الغالون على الطريق السريع.

أسْعَار هِيْونداي سوناتا 2023

يصل العالم سعر الطبقة العليا طراز 2023 Sonata N Line و Limited، حوالي 33.750 دولارًا و 34500 دولارًا على التوالي. يضع هذا سوناتا على قدم المساواة مع المنافسين مثل نيسان ألتيما وتويوتا كامري وسوبارو ليجاسي. هُوندا أكورد سبورت وغيرها من سيارات السيدان الرياضية.

سعر هِيْونداي سوناتا سمارت 2023

وفِيْ السَعُودِيْة يمكن أن يبدأ سعر هِيْونداي سوناتا سمارت 2023 من 95 ألف ريال بدون ضرائب. ويصل إلى 108 آلاف ريال بعد إضافة الضرائب. بينما على النقيض سعر الرسوم حسب الرسم الشهري و دفعة أولى. فِيْ حالة دفع 800 ريال شهريًا لمدة 60 شهرًا يصل إجمالي المستحقات إلى 48 ألف ريال. وسيتم تقسيم باقي الثمن بين القسط الأول والأخير مع مراعاة أن لا تتجاوز هذه الأخيرة 40٪.

سوناتا SEL Plus

سوناتا SEL Plus هِيْ السلف المباشر لشركة Limited. تأتي السيارة مع نظام استريو Bose رائع والتكنولوجيا جيدة جدًا حيث تقود السيارة نفسها بشكل أساسي. الشكوى الصغيرة الوحيدة هِيْ ضوضاء النافذة. بخلاف ذلك، هذه أفضل سيارة يمكنك التفكير بها حتى الآن. 2022 Sonata N Line هِيْ نوع مختلف من المرح.

الراحة والسهُولة فِيْ تجربة ممتعة

تقدم سوناتا 2023 تجربة رائعة من الراحة ومتعة القيادة فِيْ نفس الوقت. يأتي هذا بفضل العديد من المزايا، بما فِيْ ذلك فرامل الانتظار الكهربائية بلمسة خفِيْفة للغاية. ومثبت السرعة مع إدراج منافذ التكييف فِيْ الصف الثاني من المقاعد. وإمكانية تعديل المقاعد يدويًا سواء للسائق أو لبقية الركاب.