وائل جسار يعلق على أزمة ميريام وفارس كرم

أصبحت أزمات النجوم ومناوشاتها بين بعضها البعض من أهم اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عَنّْ القذف و “عينك أيتها التاجر”.

تطور الخلاف بين الفنانتين اللبنانيتين ميريام فارس وفارس كرم مؤخرًا، حيث هدد الأولى مواطنها باللجوء إلَّى العدالة، بعد أن أهانها بتغريدة استخدم فِيْها كلمات أجنبية.

كَيْفَ استجاب وائل جسار لأزمة فارس كرم وميريام فارس

من جهته، عَنّْدما سُئل الفنان اللبناني وائل جسار عَنّْ رأيه فِيْ الأزمة التي اندلعت بين ميريام فارس وفارس كرم، والتي بدأت بسبب ملصق دعائي لحفل خططوا له فِيْ مدينة جدة السعودية، أجاب جسار “ليست الصورة هِيْ التي تجعلها أكبر، ولكن عَنّْدما تكون لديك.” القِصَّة تدور حولك، لذا من المفترض أن تكون مختلفة قليلاً … لكن فِيْ النهاية، ليست مشكلة كبيرة عَنّْدما تكون الصورة شيئًا من هذا القبيل “.

وأضاف، خلال تصريحاته على برنامج “المطلع بالعربية”، قائلاً “عَنّْدما يرى الفنان فناناً آخر له قصته يفترض أن يقول بينه وبينه، فليس من الصواب أن تكون الصورة واحدة. “. الحجم، ولكن بالنسبة لي ليس لدي مشكلة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة المهذبة التي عبّر بها وائل جسار عَنّْ رأيه فِيْ الموضوع، وكتبت واحدة “هذه الفنانة المحترمة ليست مثلك. إنه رائع وائل منذ يومك “، مع إضافة أخرى،” هدى الزلمي أنجاد محترمة ومهذبة “.

على عكس ميريام فارس وفارس كرم

اشتعل الخلاف بين النجمين اللبنانيين بعد “حرب” التصريحات بينهما، التي بدأت قبل أيام، ودخلت النقاش و “التكريم” عبر مواقع التواصل. بسبب الاختلاف فِيْ حجم صورك على لافتة الحفلة.

كانت ميريام أول من فتح موضوع الخلاف، بعد أن ألغت حفلتها مع وطنها، حيث صرحت “لا خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا على يقين أنه لم يكن فِيْ نيتي الإساءة إليه، وفارس هُو أحد أفضل الشباب وأنا أعتذر إذا كان منزعجًا مني، وسيكون هناك حفل لنا فِيْ الموسم المقبل “.

وأضاف “قد تنزعج من حجم الصورة. مخططو الحزب هم من قرروا حجم الصورة وليس نحن”.

وأثار هذا التصريح استفزاز فارس كرم الذي هاجمها فِيْ بيان صحفِيْ، قائلا “لا أريد ردا على نفسية محمضة، لكن نفسها حامضة”.

وعادت “ملكة المسرح” وأجابت، “سمعت ما قلته، ولا يمكنني الإجابة على هذا المستوى. لدي فكرة عَنّْه أنه شخص محترم، وقد فوجئت بالقِصَّة التي حدثت، والقِصَّة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب “.

وأضافت ميريام “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عَنّْه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل، هل يعلم فارس أنني اخترته ليكون معي فِيْ الحفلة من بين مجموعة الفنانين التي أريتني إياها، ولأنه يعلم أنني أحرجته أكثر، فبدلاً من أن يشكرني يقول هذه الكلمات، لن أجيب “على هذا المستوى”.

والظاهر أن فاري كرم لم يعجبه تصريح ميريام إطلاقا، إذ اعتبره إهانة لمسيرته الفنية، فعاد للرد بقوة مسّ “شرف” ميرياك، مستخدما عبارة مسيئة، فكتب “أنا أحب أن أذكرك بالأيام التي كنت تغني فِيْها بالخيوط وتجري وتتخيل معي فِيْ نهاية الليل. والباقي تعرف جيدًا. هل تريد تنظيم الحفلات فِيْ الواقع، أولئك الذين عاروا قد ماتوا وكان التعليق مصحوبًا بعلامة تصنيف تتضمن كلمة خارجية.

من جانبها عادت ميريام فارس وهددت مواطنتها باللجوء إلَّى العدالة، وكتبت “يبدو أنك لم تجلب الحَقيْقَة إلَّى العدالة، ستكون قدوة لكل رجل يهاجم شرف امرأة لأنك تفعل ذلك”. لم يأت رأسها معها “.