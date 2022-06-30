وائل جمعة يوجه رسالة إلى ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري، رسالة إلى البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الجديد للقلعة الحمراء، بعد إعلانه رسميًا عن قيادته للمنتخب، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الصغيرة «تويتر» “حظا سعيدا للنادي الأهلي والمدرب الجديد ريكاردو سواريس في مهمتهما … كلنا نثق بالانتخاب وإن شاء الله، سيواصل كتابة صفحات التاريخ له وللأهلي “.

أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس كمدير فني لفريق ريد كاسل لكرة القدم الأول، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ونشر الأهلي في بيانه الرسمي، صباح اليوم الخميس، تعاقد العبقري الأحمر مع البرتغالي للعامين المقبلين وبقية المباريات هذا الموسم.

وصل سواريس إلى القاهرة الليلة الماضية وأكمل جميع إجراءات الاستقدام بعد جلسة طويلة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق وياسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ريد كاسل لكرة القدم، خلال اللقاء. حيث تم الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالمرحلة التالية.

وأوضح الأهلي في بيانه أن السيد عبد الحفيظ يواصل دوره كمدير لجهاز كرة القدم، والجهاز المساعد يضم موريسيو فاش كمدرب، سامي كوماس مدربًا، راؤول فاريا، مطور أداء، بيدرو غيميرايس، مخطط أحمال، و. عالم وظائف الأعضاء، إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا، محلل أداء الفرق المتنافسة.