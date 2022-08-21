وائل رمضان خسرت مادّيا فِيْ مسرحية “سأخون وطني”.. وسلاف فنانة قديرة

أكد الفنان السوري وائل رمضان علاقته الجميلة مع عالم الموسيقى، لافتًا إلَّى أن لديه القدرة على العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية، ويركز بشكل خاص على العزف على آلة البزوق، بناءً على نصيحة قدمها له الموسيقار الشهِيْر جوزيف. صقر.

أشار رمضان إلَّى عمله فِيْ مهن مختلفة مثل الحدادة والنجارة والرسم وكذلك العمل فِيْ المطاعم والمقاهِيْ دون أن يخجل من أي مهنة، على العكس من ذلك تنوع المهن ساعده على إيجاد أدوات الشخصيات المختلفة . التي قدمها فِيْ حياته المهنية.

وأوضح أنه كان طالبًا فِيْ كلية الحقوق، لكن شغفه بالفن دفعه إلَّى ترك المدرسة والالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رغم معارضة أسرته لقراره، وخاصة جده.

وأشار إلَّى أنه شغوف بالسينما أكثر من التليفزيون، لدرجة أنه شاهد فِيْلم مصطفى العقاد “عمر الخيام” حوالي 46 مرة، وهُو طفل.

كشف رمضان، خلال استضافته لبرنامج “بيت القصيد”، عَنّْ علاقته الطيبة مع المؤلف والكاتب الراحل محمد الماغوط، فِيْ السنوات الخمس الأخيرة من حياته، بالإضافة إلَّى تعاونه فِيْ المسرحية. “سأخون وطني” الذي كتبه وألحانه الماغوط لكن عرضه توقف. فجأة وبناء على قرار شخصي من الماغوط تعاطف مع حدث سقوط بغداد والاحتلال. من العراق بالرغم من كثرة حضور العرض. مما أدى إلَّى تكبد رمضان خسائر مادية كبيرة.

ووصف رمضان الماغوط بأنه شخصية ذات طبيعة خاصة، مشيرا إلَّى أنه رفض العمل معه فِيْ مسرحية أخرى، قائلا “لن أقوم بالعمل الثاني حتى يموت الماغوط”. ما لعَنّْه ماقوط.

وأكدت الفنانة على الفارق الكبير بين التمثيل والإخراج، فالممثل مسئول فقط عَنّْ شخصيته وطريقة ظهُوره فِيْ المسلسل، أما الإخراج فهُو عالم مختلف تمامًا. المخرج مسؤول عَنّْ العمل الفني ككل، مع تفضيل دوره فِيْ مسلسل “بكرة أحلى” كَمْمثل، على دوره كَمْخرج فِيْ مسلسل “كليوباترا”.

وأشار رمضان إلَّى أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي ممثلة قديرة ومهمة للغاية، وأن مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية وخلافاتها وانفصالها، ليس المقصود بها إثارة البلبلة والشائعات والصراعات، بل الرغبة. عدم التزييف والكذب امام الجمهُور كَمْا هُو نمط حياة المشاهِيْر.

وتحدث عَنّْ فترة الانفصال، وهِيْ الحد الفاصل بينهما، سواء كان ذلك لانتهاء العلاقة والطلاق، أو للعودة والاستمرار.

وعبر عَنّْ سعادته بتعاون فواخرجي معه فِيْ فِيْلمه الجديد “كازي روز” الذي أشرف فِيْه على كتابة السيناريو وحواره، وكذلك مشاركة نجليه “حمزة” و “علي” فِيْ الفِيْلم. . مع تمنياته لرضا الجماهِيْر بعد العرض.

فضل رمضان الفنانة السورية صباح الجزائري ونضال الأشقر عَنّْ فئة الممثلات المفضلات لديهما، أما بالنسبة لفئة الممثلين فقد اختار باسل خياط وعبد المنعم العمايري.