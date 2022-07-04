وائل رمضان زاد حبي لـ سُلاف فواخرجي بعد طلاقنا

كشف الفنان السوري وائل رمضان، فِيْ أول تعليق له بعد انفصاله عَنّْ النجمة السورية سلاف فواخرجي، أن حبه لزوجته السابقة زاد بعد انفصالهما، مشيرًا إلَّى أنه لم يكن يتوقع منها أن تشاركه نفس الشعور.

تساءلت قناة رابعة الزيات اللبنانية، للفنان وائل رمضان، خلال ظهُوره كضيف على برنامج “ما الحكاية” “بعدك تحبينها بسبب سلاف !” وأكدت الفنانة السورية ذلك وعلقت قائلة “زاد محبتي لله فِيْ مرحلة العاشرة .. أصبحت 12”.

وأكد وائل رمضان بشكل غير مباشر أن سلاف فواخرجي لم تشاطرها نفس المشاعر، قائلاً “ربما هِيْ دون السادسة”، فرد عليه ربيع الزيات “جميل أن تعترف”، قبل أن تعترف أمام عدسة الكاميرا ” لست متأكدًا من أنك تحبني بنفس النسبة.

جاء هذا الحوار المجزأ من لقاء الفنان وائل رمضان فِيْ برنامج “Show the Story” الذي من المفترض أن يذاع فِيْ الفترة المقبلة، ونشرته القناة الرسمية التي تبث البرنامج على صفحتها الرسمية “Facebook”. .

نشر وائل رمضان عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة له مع الإعلامي اللبناني رابع الزيات، وعلق “للقِصَّة نكهة رابعة … على قناة إل تي فِيْ … قريباً”.

وعلى الصعيد ذاته، ظهرت إحدى الصور، التي التقطت مؤخرًا، للفنان وائل رمضان وزوجته السابقة النجمة سلاف فواخرجي، فِيْ أول ظهُور لهما معًا، بعد أن أعلنت الأخيرة انفصالها الرمضاني قبل نحو شهرين.

وكان الثنائي حاضرا فِيْ كواليس فِيْلم “الوردة القاضية” للاحتفال بعيد ميلاد ابنهما حمزة، الذي يشاركه رمضان فِيْ تأليفه ويخرجه، فِيْما تشارك فواخرجي فِيْ كتابة السيناريو والتعاون الفني.

ونشر وائل رمضان الصورة عبر حسابه الرسمي “فِيْسبوك”، علق عليها قائلا “حمزة أقرب أصدقائي لي، ليس بسبب حبي لك من حيث الصفات التعبيرية أو العبارات.

وتابع “أتمنى لك أيامًا تشبه روحك النقية الطاهرة، لأنك تستحق كل ما هُو جميل مثلك، صديقك وائل، كل ذلك بفضل عائلتي، عائلة كيسي روز السينمائية، على هذه المفاجأة الجميلة”.

حمزة رمضان الذي يقوم بدور إحدى شخصيات فِيْلم “قاضي روز”، أبدى استعداده لإعادة نشر سلسلة من الصور عبر تقرير الاستوري عبر حسابه على “إنستجرام”، فِيْما لم ينشر سلاف أي شيء يتعلق بلقائه. مع وائل رمضان.