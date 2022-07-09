وائل رمضان لم أطلق سلاف فواخرجي ونعيش بمنزل واحد.. وهذا ما فعلته كاريس بشار بزفافِيْ

دخل الفنان السوري رائيل رمضان فِيْ خط الجدل الذي ثار بين النجمتين سلاف فواخرجي وكاريس بشار، بعد إعلان فواخرجي انفصالهما بسبب حضور بشار ليلة زفافهما دون إصرار، والاحتفال به. عيد الميلاد. الحفلة داخل العرس مما تسبب فِيْ حالة حزن فِيْ الأخير.

وقال رمضان، بعد صمت طويل خلال عرضه لبرنامج “شو الحكاية” على قناة “لانا”، أن الفنانة السورية كاريس بشار مجرد ممثلة، قائلة كاريس ممثلة ولا تفعل شيئاً. عدا ذلك ”، فِيْما أحصى فواخرجي الكاتب والمخرج والممثلة والكاتب، بحسب تصريحه.

وحول القضية المثيرة للجدل التي أحاطت بها، وهِيْ شجار كاريس وفواخرجي فِيْ حفل الزفاف قبل 22 عامًا، نفى رمضان دعوته كاريس أو صديقها لحفل زفافها، لكنه اعتذر بدلاً من ذلك لصديقتها عَنّْ حضورها. مع صديقها فِيْ حفل الزفاف سيكون مزعجًا لواحدة من الفنانين المدعوين، أن يأتي صديقها برفقة صديقها إلَّى حفل الزفاف دون إصرار.

وأضافت أن كاريس وصديقها احتفلوا بعيد ميلادهما الأول بعد النصف ساعة الأولى من الزفاف، وبحسب رمضان تلقيا إهانات وانتقادات من الفنانين الحاضرين، مشيرة إلَّى أن من قدم قالب الكيك للحفل أصبح فنانًا مشهُورًا. لكنه رفض ذكر اسمه.

وأشار رمضان إلَّى رغبته فِيْ ذلك الوقت فِيْ طرد كاريس وصديقتها من حفل الزفاف، لكن زوجته فواخرجي منعته، لأنها امرأة راقية، بحسب وصفها. وطالب بإغلاق هذا الملف نهائيا وعدم الحديث عَنّْه مرة أخرى لأنه موجود منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى؛ نفى رمضان وقوع طلاق بينه وبين سلف فواخرجي، بل هُو انفصال، وهناك فرق كبير بين المصطلحين، مؤكدا عدم وجود كلمة طلاق فِيْ بيان فواخرجي المنشور، وأنهما يعيشان فِيْ منزل. مع أبنائه مثل أي عائلة طبيعية، مرحلة الانفصال هِيْ فترة لإعطاء الزوجين فرصة أو تنتهِيْ بالطلاق الرسمي أو العودة كزوجين، كَمْا يقول.

كشف رمضان عَنّْ حبه الكبير لسلاف فواخرجي، رغم الفراق، بل على العكس، زاد حبه أكثر، داعيا إياها عبر الهُواء للعودة كَمْا فِيْ السابق، واصفا إياها بالحبيبة، الصديق، الزوجة، الأخت. الأم وابنتها.

وائل رمضان تمنى لها السعادة المطلقة حتى لو اختارت رجلاً آخر، فِيْ حالة صدور قرار بالطلاق، مؤكداً أنه لن يخونها أبداً، مستذكراً لقائه الأول معها فِيْ مسلسل “الجمل -1999″، حيث تقدم لها بطلبات. . لها للزواج من اليوم الأول.

فِيْ جوانب أخرى من حياتك ؛ وقال رمضان إنه عاش ليكَمْل الأب والأم معًا، فتزوجت والدته من رجل آخر بعد وفاة والده، وعوض دخول فواخرجي فِيْ حياته عَنّْ هذه الخسارة، مشيرًا إلَّى أنه لا يحب يوم الأم.

اعتذر الفنان رمضان لمخرج ومنتج مسلسل “الأنبار رقم 6″، عَنّْ التصريح الذي أدلى به ضد المسلسل، مؤكدا أن التعبير خانه وقتها، والرجل يرتكب أخطاء كثيرة فِيْ حياته. .

فِيْ سياق مختلف ؛ على الصعيد التقني عبر الفنان السوري عَنّْ سعادته ورضاه الكبير بأول فِيْلم روائي طويل له أخرجه تحت اسم “كازي روز”، مسلطاً الضوء على الدور الكبير للفنانة سلاف فواخرجي، فِيْ صياغة الحوارات وتحويلها إلَّى نص بفكرة تناسب الجمهُور. سينما.

وأشار إلَّى أن الفِيْلم ينتمي إلَّى نوع الكوميديا ​​التراجيدية، على حد وصفه، أي الكوميديا ​​الاجتماعية، والنجوم سلاف فواخرجي ونجليه “علي” و “حمزة” مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، وأوضح السبب. على اعتذار الممثلة والفنانة اللبنانية نيكول سابا عَنّْ مشاركتها فِيْ الفِيْلم، عَنّْ التزامها بحفل جماعي.