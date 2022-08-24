وائل رمضان ونجله بينهم.. نجوم “كازي روز” يتحدثون عَنّْ تجربتهم فِيْ لفِيْلم

قدمت شركة الإنتاج الفني “Payorta” فِيْلم “Casie Rose” ضمن عرض خاص فِيْ سينما سيتي بالعاصمة السورية دمشق.

الفِيْلم من إخراج وائل رمضان، وسيناريو وحوار سلاف فواخرجي، وسيناريو شادي علي، وحوار نعيم الحمصي، وفكرة علاء المهنا، ورنا الأدهم، ويامن ست البنين، وتعاون فني لسلاف. فواخرجي وشادي علي.

الفِيْلم كوميدي اجتماعي مأساوي، يستمر لمدة ساعة و 45 دقيقة، حيث يتم رفع الأقنعة وتسقط، خاصة عَنّْدما تقترب اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء الأشخاص، والتي تبدو طبيعتهم الحقيقية وغريزتهم الأولى، بما هم عليه لديهم وما عليهم مدينون به.

الفِيْلم من بطولة وائل رمضان، ميرنا شلفون، يزن خليل، أندريه سكاف، جمال العلي، جيني إسبر، طارق مرعشلي، هدى شعراوي، وفاء موصلي، مصطفى المصطفى، وائل زيدان، سليمان رزق، مريم علي، غسان عزب، رنا أدهم، فرح خضر. ، أسامة السيد يوسف، مازن عباس، حنان اللولو، رضوان القنطار، رنيم الهاشم، حمزة رمضان، علي رمضان، والضيف الفنان فايز قزق، بالإضافة إلَّى عدد من النجوم ضيوف الشرف. حول العمل السينمائي.

حضرت Fuchsia Camera العرض الخاص والتقت بصانعي الأفلام والنجوم الذين تحدثوا عَنّْ شخصياتهم وتجربة أفلام القطاع الخاص وأهمية دعم صناعة السينما. نأمل أن ينال الفِيْلم إعجاب الجمهُور.