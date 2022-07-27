وائل رمضان يحتفل بميلاد سلاف فواخرجي بحن لهديك الأيام بس صارت حلم

احتفل الفنان السوري وائل رمضان بعيد ميلاد الفنانة سلاف فواخرجي، رغم انفصالهما، بكلمات مليئة بالحب، مبينًا أنه أحبها عَنّْدما التقى بها فِيْ عيد ميلادها الأول، كَمْا تمنى السعادة بمرافقتها. إلَّى الأبد.

ونشر رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع فواخرجي وأرفقها بتعليق بأنه يتطلع للاحتفال بعيد ميلادها، وأطلق عليها لقب “أم الحمزة والعلي” على اسمها. بعبارة “عزيزة على قلبها”، فِيْ إشارة إلَّى حبها للرسائل الورقية القديمة التي كان يرسلها ويعطرها العاشق. .

وكتبت الفنانة السورية “العبيد الأعزاء على قلبي وكثيرون، كانوا يرسلون الرسائل والورق من أرض زرقاء وحمراء ويعطرونها، وكان العشاق يقبلون الرسالة كثيرًا قبل فتحها، وقد تم تعطيرها بالكولونيا المتوفرة. كان هذا هُو الوقت، لكنها قتلته فِيْنا، وأصبح حلمًا “.

وأضاف “اليوم، رغم أنني أحببتك فِيْ عيد ميلادك الأول، فقد التقينا. أتمنى مخلصًا أن تكون سعيدًا، وبصحة جيدة، ورفاهِيْة، ورضا، ومسالمة، وأن تكون كل أيامك حلوة، ممسوسة وما شابه.” روحك الدافئة، ويصبح من تحب مثل ما تحلم به وأكثر، يا أم حمزة والعلي “.

وتدفقت تعليقات المعجبين، متمنين لفواخرجي عمراً مديداً وسعادته، كَمْا أشادوا بعلاقتهم رغم انفصالهما، متمنين عودة الثنائي فِيْ أقرب وقت ممكن.

وكان وائل رمضان قد نفى فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية وقوع طلاق بينه وبين سلاف فواخرجي، واصفا إياه بالفراق، وهناك فرق كبير بين المصطلحين بحسب فهمه، مشيرا إلَّى أن فواخرجي لم يذكر كلمة ”. الطلاق “. عَنّْدما نشر إعلان الانفصال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلَّى أنهما يعيشان فِيْ نفس المنزل مع طفليهما “حمزة وعلي”، مشيرًا إلَّى أن مرحلة الانفصال هِيْ فترة لإعطاء الفرصة للزوجين، بحيث تنتهِيْ إما بالعودة كزواج أو مع طلاق مسؤول.

كَمْا عبر رمضان عَنّْ حبه العميق لسلاف فواخرجي رغم انفصالهما، وطالبه جواً بالعودة كَمْا كان من قبل، واصفاً إياها بـ “الحبيبة والزوجة والصديقة والأخت والأم والابنة”، متمنياً لها السعادة المطلقة. حتى لو اختارت رجلاً آخر.

واستذكر اللقاء الأول الذي حدث بينهما فِيْ مسلسل “الجمل 1999″، عَنّْدما تقدم لها من اليوم الأول، مؤكدا أنه لم يخونها قط.